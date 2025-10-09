В Узбекистане впервые прошел форум проекта "Точки роста" — видео

https://uz.sputniknews.ru/20251009/uzbekistan-forum-proekta-tochki-rosta-52578089.html
Его участниками стали эксперты, специалисты и молодежь республики, а также Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52578592_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c097f58ef9519ebddf2efe4aa259cba0.png
В Узбекистане состоялся международный форум "Точки Роста: традиции и развитие на Великом шелковом пути". Его организовали АНО "Институт Русского зарубежья", Фонд Горчакова, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и правительство Алтайского края. Форум стал первым подобным мероприятием в республике в рамках международного проекта в сфере публичной дипломатии "Точки Роста" и прошел в двух локациях — в Ташкенте и Самарканде.На его открытии в филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова в Ташкенте собрались лидеры и активисты молодежных организаций, эксперты в сфере международных отношений, молодые специалисты и студенты из Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Узбекистана.В своем приветственном слове старший советник посольства Российской Федерации в Узбекистане Валентин Гусев коснулся темы Большого Евразийского партнерства.Координатор образовательных программ Россотрудничества в Узбекистане Ирина Сульжина подчеркнула важную роль русского языка, который объединяет государства, расположенные на Великом шелковом пути.Директор АНО "Институт Русского зарубежья" Сергей Пантелеев рассказал о проекте "Точки Роста" и его роли в популяризации идеи евразийской интеграции, дружбы народов евразийского континента."А еще мы в течение пяти лет планировали поездку в Узбекистан. Уверен, что здесь у нас появятся новые друзья и партнеры", — добавил он.В числе участников форума была делегация Алтайского края.В рамках форума прошли панельные дискуссии, презентации новых инициатив и проектов, экспертные сессии и дебаты, где наравне с уже известными специалистами выступали молодые участники.Программа также включала молодежную дискуссию, которая объединила политических обозревателей, молодых преподавателей и активистов Международной молодежной научной организации "Евразийский клуб".Форум продолжился в Самарканде, где прошли встречи экспертов и участников проекта "Точки Роста" со студентами и преподавателями СамГУ, а также международная экспертная сессия с ситуационным анализом на тему перспектив развития Большого Евразийского партнерства.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
