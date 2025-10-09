Узбекистан
В Узбекистане создадут цифровую инфраструктуру в сфере ЧС
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Узбекистане создадут цифровую инфраструктуру в сфере ЧС, сообщает пресс-служба президента. Такое поручение дал Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с презентацией по совершенствованию системы предупреждения и устранения чрезвычайных ситуаций. Как отмечалось, в условиях появления новых рисков необходимо дальнейшее совершенствование системы органов по чрезвычайным ситуациям. Данную сферу регулируют более 30 законодательных актов, однако комплексной программы защиты от чрезвычайных ситуаций до сих пор не существует. Закон "О пожарной безопасности", принятый шестнадцать лет назад, уже не отвечает современным требованиям. В настоящее время профилактическая работа в основном сосредоточена в госструктурах. Между тем свыше 70% чрезвычайных происшествий происходит именно в жилых домах — из-за неисправных или устаревших газовых и электроприборов, а также несоблюдения элементарных правил безопасности. Отдельное внимание уделили внедрению цифровых технологий сферу и современного технического оборудования. Этот процесс пока идет очень медленно и не отвечает современным требованиям. Кроме того, Президент поручил организовать дуальное образование и центр повышения квалификации, наладить подготовку профессиональных спасателей, расширить образовательные программы и научные исследования в Академии МЧС.
Также глава республики поручил организовать дуальное образование и центр повышения квалификации, наладить подготовку профессиональных спасателей, расширить образовательные программы и научные исследования в Академии МЧС.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Узбекистане создадут цифровую инфраструктуру в сфере ЧС, сообщает пресс-служба президента.
Такое поручение дал Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с презентацией по совершенствованию системы предупреждения и устранения чрезвычайных ситуаций.
Как отмечалось, в условиях появления новых рисков необходимо дальнейшее совершенствование системы органов по чрезвычайным ситуациям.
Данную сферу регулируют более 30 законодательных актов, однако комплексной программы защиты от чрезвычайных ситуаций до сих пор не существует. Закон "О пожарной безопасности", принятый шестнадцать лет назад, уже не отвечает современным требованиям.
"В связи с этим поставлена задача создания проактивной системы, способной заблаговременно оценивать риски и действовать максимально быстро и эффективно", — говорится в сообщении.
В настоящее время профилактическая работа в основном сосредоточена в госструктурах. Между тем свыше 70% чрезвычайных происшествий происходит именно в жилых домах — из-за неисправных или устаревших газовых и электроприборов, а также несоблюдения элементарных правил безопасности.
"Поэтому Президент подчеркнул необходимость выстраивания работы системы на уровне махаллей, чтобы охватить каждую улицу и каждый дом мерами по предупреждению чрезвычайных ситуаций и повышению культуры безопасности", — говорится в сообщении.
Отдельное внимание уделили внедрению цифровых технологий сферу и современного технического оборудования. Этот процесс пока идет очень медленно и не отвечает современным требованиям.

"В этой связи поручено создать цифровую инфраструктуру, полностью оцифровать все процессы — от поступления сигнала о чрезвычайной ситуации до ее ликвидации, а также внедрить новые механизмы работы", — говорится в сообщении.

увеличат парк современной техники и оборудования, наладят их производство в стране;
создадут непрерывную систему подготовки и переподготовки кадров, что позволит своевременно выявлять и предупреждать новые виды техногенных угроз.
Президент поручил организовать дуальное образование и центр повышения квалификации, наладить подготовку профессиональных спасателей, расширить образовательные программы и научные исследования в Академии МЧС.
