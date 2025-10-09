https://uz.sputniknews.ru/20251009/v-uzbekistane-sozdadut-tsifrovuyu-infrastrukturu-v-sfere-chs-52561315.html

В Узбекистане создадут цифровую инфраструктуру в сфере ЧС

В Узбекистане создадут цифровую инфраструктуру в сфере ЧС

Sputnik Узбекистан

Также глава республики поручил организовать дуальное образование и центр повышения квалификации, наладить подготовку профессиональных спасателей, расширить образовательные программы и научные исследования в Академии МЧС.

2025-10-09T09:54+0500

2025-10-09T09:54+0500

2025-10-09T10:34+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

система предупреждения

предотвращение чс

мчс узбекистана

цифровизация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/17/47660373_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_c00a2050b4b50b5c1e6da3ac5ece3cbc.jpg

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Узбекистане создадут цифровую инфраструктуру в сфере ЧС, сообщает пресс-служба президента. Такое поручение дал Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с презентацией по совершенствованию системы предупреждения и устранения чрезвычайных ситуаций. Как отмечалось, в условиях появления новых рисков необходимо дальнейшее совершенствование системы органов по чрезвычайным ситуациям. Данную сферу регулируют более 30 законодательных актов, однако комплексной программы защиты от чрезвычайных ситуаций до сих пор не существует. Закон "О пожарной безопасности", принятый шестнадцать лет назад, уже не отвечает современным требованиям. В настоящее время профилактическая работа в основном сосредоточена в госструктурах. Между тем свыше 70% чрезвычайных происшествий происходит именно в жилых домах — из-за неисправных или устаревших газовых и электроприборов, а также несоблюдения элементарных правил безопасности. Отдельное внимание уделили внедрению цифровых технологий сферу и современного технического оборудования. Этот процесс пока идет очень медленно и не отвечает современным требованиям. Кроме того, Президент поручил организовать дуальное образование и центр повышения квалификации, наладить подготовку профессиональных спасателей, расширить образовательные программы и научные исследования в Академии МЧС.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан чрезвычайные ситуации цифровизация