Главе Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест
Главе редакции Sputnik Азербайджан Картавых изменили меру пресечения
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку. Об этом сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Напомним, власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться их освобождения. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, продиктованы другими соображениями.
12:31 10.10.2025 (обновлено: 12:58 10.10.2025)
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку. Об этом сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Руководителю Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменена мера пресечения на домашний арест. Сейчас он находится в Баку", — сказал Киселев.
Напомним, власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".
Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.
Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться их освобождения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, продиктованы другими соображениями.