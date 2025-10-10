https://uz.sputniknews.ru/20251010/glave-sputnik-azerbaydjan-izmenili-meru-presecheniya-na-domashniy-arest-52602105.html

Главе Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест

Главе редакции Sputnik Азербайджан Картавых изменили меру пресечения

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку. Об этом сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Напомним, власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться их освобождения. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, продиктованы другими соображениями.

