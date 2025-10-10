https://uz.sputniknews.ru/20251010/perspektivy-razvitiya-atomnoy-energetiki-uzbekistan-52601503.html
Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане — видео
В пресс-центре Sputnik обсудили перспективы развития атомной энергетики в странах Центральной Азии. 10.10.2025, Sputnik Узбекистан
В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Москва – Ташкент – Астана на тему "Перспективы развития атомной энергетики в Центральной Азии". Участники обсудили ключевые итоги международного форума World Atomic Week (Мировая атомная неделя), приуроченного к 80-летию российской атомной отрасли, а также текущее состояние и перспективы развития атомной энергетики в странах региона. Первый заместитель генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса компании "Росатом Международная Сеть" Егор Квятковский отметил, что Росатом активно развивает сотрудничество со странами Центральной Азии не только в сфере атомных технологий, но и в смежных отраслях экономики. Заместитель директора Дирекции по строительству АЭС при агентстве "Узатом" Отабек Аманов рассказал о ходе реализации проекта первой АЭС в Узбекистане и планах по запуску ее первого блока. По его словам, перед вводом станции в эксплуатацию узбекские специалисты пройдут двухлетнюю стажировку в России, чтобы получить практический опыт работы на современных атомных объектах. О важности экологической и технологической безопасности в атомной отрасли говорил председатель Совета ветеранов атомной науки, энергетики и промышленности Ядерного общества Казахстана Бауржан Ибраев. Он подчеркнул, что "Росатом" демонстрирует высокий уровень компетенции в вопросах утилизации высокорадиоактивных отходов. По его словам, странам Центральной Азии, которые движутся по пути развития атомной энергетики, важно внимательно следить за технологиями, предлагаемыми Росатомом. Полное видео по ссылке.
"На прошлой неделе они уже запустили установку по остекловыванию отходов — это серьезный шаг вперед", — отметил эксперт.
