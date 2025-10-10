Узбекистан
Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане — видео
Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане — видео
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Sputnik обсудили перспективы развития атомной энергетики в странах Центральной Азии.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Москва – Ташкент – Астана на тему "Перспективы развития атомной энергетики в Центральной Азии". Участники обсудили ключевые итоги международного форума World Atomic Week (Мировая атомная неделя), приуроченного к 80-летию российской атомной отрасли, а также текущее состояние и перспективы развития атомной энергетики в странах региона. Первый заместитель генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса компании "Росатом Международная Сеть" Егор Квятковский отметил, что Росатом активно развивает сотрудничество со странами Центральной Азии не только в сфере атомных технологий, но и в смежных отраслях экономики. Заместитель директора Дирекции по строительству АЭС при агентстве "Узатом" Отабек Аманов рассказал о ходе реализации проекта первой АЭС в Узбекистане и планах по запуску ее первого блока. По его словам, перед вводом станции в эксплуатацию узбекские специалисты пройдут двухлетнюю стажировку в России, чтобы получить практический опыт работы на современных атомных объектах. О важности экологической и технологической безопасности в атомной отрасли говорил председатель Совета ветеранов атомной науки, энергетики и промышленности Ядерного общества Казахстана Бауржан Ибраев. Он подчеркнул, что "Росатом" демонстрирует высокий уровень компетенции в вопросах утилизации высокорадиоактивных отходов. По его словам, странам Центральной Азии, которые движутся по пути развития атомной энергетики, важно внимательно следить за технологиями, предлагаемыми Росатомом. Полное видео по ссылке.
В пресс-центре Sputnik обсудили перспективы развития атомной энергетики в странах Центральной Азии.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Москва – Ташкент – Астана на тему "Перспективы развития атомной энергетики в Центральной Азии".
Участники обсудили ключевые итоги международного форума World Atomic Week (Мировая атомная неделя), приуроченного к 80-летию российской атомной отрасли, а также текущее состояние и перспективы развития атомной энергетики в странах региона.
Первый заместитель генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса компании "Росатом Международная Сеть" Егор Квятковский отметил, что Росатом активно развивает сотрудничество со странами Центральной Азии не только в сфере атомных технологий, но и в смежных отраслях экономики.
Заместитель директора Дирекции по строительству АЭС при агентстве "Узатом" Отабек Аманов рассказал о ходе реализации проекта первой АЭС в Узбекистане и планах по запуску ее первого блока.
По его словам, перед вводом станции в эксплуатацию узбекские специалисты пройдут двухлетнюю стажировку в России, чтобы получить практический опыт работы на современных атомных объектах.
О важности экологической и технологической безопасности в атомной отрасли говорил председатель Совета ветеранов атомной науки, энергетики и промышленности Ядерного общества Казахстана Бауржан Ибраев.
Он подчеркнул, что "Росатом" демонстрирует высокий уровень компетенции в вопросах утилизации высокорадиоактивных отходов.

"На прошлой неделе они уже запустили установку по остекловыванию отходов — это серьезный шаг вперед", — отметил эксперт.

По его словам, странам Центральной Азии, которые движутся по пути развития атомной энергетики, важно внимательно следить за технологиями, предлагаемыми Росатомом. Полное видео по ссылке.
