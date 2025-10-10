https://uz.sputniknews.ru/20251010/rossiya-byla-est-vsegda-budet-dlya-nas-klyuchevym-partnerom-soyuznikom-mirziyoev-52589767.html
Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым партнером и союзником — Мирзиёев
Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым партнером и союзником — Мирзиёев
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия", состоявшемся в городе Душанбе.
2025-10-10T10:00+0500
2025-10-10T10:00+0500
2025-10-10T12:13+0500
шавкат мирзиёев
саммит
душанбе
россия
таджикистан
казахстан
туркменистан
узбекистан
кыргызстан
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52587481_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bdf071f00f832d89d5ff33432c90b8a3.jpg
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на втором саммите "Центральная Азия – Россия" в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В работе мероприятия, прошедшего под председательством президента Таджикистана, участвовали главы России, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. В соответствии с повесткой рассмотрены вопросы дальнейшего развития многостороннего партнерства, расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки.В начале своего выступления глава Узбекистана выразил признательность президенту России Владимиру Путину за приверженность развитию полномасштабного стратегического партнерства с Центральной Азией, поддержав инициативы, направленные на придание новой динамики взаимодействию наших стран, являющихся естественными партнерами.Он отметил, что растущая геополитическая напряженность и кризисные явления в мировой экономике, а также возникающие новые вызовы и угрозы требуют более тесной координации и сотрудничества в формате "Центральная Азия – Россия".В данном контексте лидер Узбекистана обозначил свое видение перспектив взаимодействия стран региона с Россией: Другим приоритетным направлением обозначил выстраивание устойчивых производственных цепочек и углубление промышленной кооперации. Глава республики отметил важность максимального задействования возможностей выставки-форума "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.Прошедшая в апреле текущего года пятая выставка объединила свыше 10 тысяч участников из 35 стран. Заключены сделки на $5 млрд. Как подчеркнул глава Узбекистана, энергетическое сотрудничество с Россией и далее будет являться фактором стабильности и устойчивости региона. Сегодня осуществляются стратегические проекты, включая развитие газопроводов и энергетической инфраструктуры.Что еще предложил президент Узбекистана: Президент Узбекистана отдельно остановился на вопросах обеспечения региональной безопасности.В целях координации подходов к расширению сотрудничества и содействия социально-экономическому развитию Афганистана Мирзиёев предложил рассмотреть возможность проведения консультаций на высоком уровне. В повестку дня этих встреч могли бы войти вопросы взаимодействия в области безопасности, реализации экономических проектов, призванных обеспечить стабильность и развитие этой страны.В завершение своего выступления глава Узбекистана вновь подчеркнул приверженность дальнейшему расширению многопланового сотрудничества с Россией в интересах обеспечения безопасности, устойчивого развития и процветания всех стран региона.В ходе саммита также выступили лидеры других стран.По итогам мероприятия принято Совместное коммюнике и План совместных действий на 2025 – 2027 годы по дальнейшему развитию сотрудничества по приоритетным направлениям.
душанбе
россия
казахстан
туркменистан
узбекистан
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52587481_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3ef7febec368d2e68152053cae135162.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
президент узбекистана сотрудничество между центральная азия россия душанбе
президент узбекистана сотрудничество между центральная азия россия душанбе
Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым партнером и союзником — Мирзиёев
10:00 10.10.2025 (обновлено: 12:13 10.10.2025)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия", состоявшемся в городе Душанбе.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на втором саммите "Центральная Азия – Россия" в Таджикистане. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В работе мероприятия, прошедшего под председательством президента Таджикистана, участвовали главы России, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.
В соответствии с повесткой рассмотрены вопросы дальнейшего развития многостороннего партнерства, расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки.
В начале своего выступления глава Узбекистана выразил признательность президенту России Владимиру Путину за приверженность развитию полномасштабного стратегического партнерства с Центральной Азией, поддержав инициативы, направленные на придание новой динамики взаимодействию наших стран, являющихся естественными партнерами.
"Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником. Прочной, незыблемой основой такого сотрудничества являются общая история, многовековые связи, культурная и ментальная близость наших народов, дружественные и доверительные отношения наших стран", — заявил лидер Узбекистана.
Он отметил, что растущая геополитическая напряженность и кризисные явления в мировой экономике, а также возникающие новые вызовы и угрозы требуют более тесной координации и сотрудничества в формате "Центральная Азия – Россия".
В данном контексте лидер Узбекистана обозначил свое видение перспектив взаимодействия стран региона с Россией:
в целях укрепления системного политического диалога и расширения практического сотрудничества, выступил за проведение ежегодных встреч на высшем уровне, регулярных контактов правительств, министерств, ведомств и регионов;
поддержал принятие Плана совместных действий до 2027 года, и предложил подготовить более детальную дорожную карту с конкретными мерами по углублению практического взаимодействия;
"Главным направлением совместной работы региона с Россией должно стать кардинальное расширение экономического партнерства. С удовлетворением отмечена положительная динамика показателей взаимной торговли. В частности, по итогам прошлого года и в текущем году товарооборот Узбекистана с Россией и странами региона вырос до 15%", — отмечалось в ходе саммита.
предложено в рамках деятельности вышеуказанного Координационного совета выработать комплексные меры, направленные на увеличение объемов товарооборота. Речь идет об облегчении взаимного доступа на товарные рынки, упрощении процедур, запуске проекта "Агроэкспресс Центральная Азия – Россия";
Подчеркнул жизненно важное значение эффективного использования транзитно-транспортного потенциала наших стран, прежде всего в рамках коридора Север – Юг.
"Мы выступаем за сопряжение национальных программ в области автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения и разработку на этой основе комплексного плана инфраструктурного партнерства — транспортно-логистического контура наших стран. Конечной целью должно стать формирование интегрированной, взаимосвязанной региональной транспортной инфраструктуры, устойчивой к внешним вызовам", — отметил Мирзиёев.
Другим приоритетным направлением обозначил выстраивание устойчивых производственных цепочек и углубление промышленной кооперации.
В данном контексте отмечено, что сегодня Узбекистан активно расширяет индустриальное партнерство с ведущими компаниями России, реализуются крупные стратегические проекты в газохимической отрасли, создается современный медно-обогатительный хаб.
В то же время глава Узбекистана указал на огромные резервы для наращивания сотрудничества в области машиностроения, точного приборостроения, химической, электротехнической, горнодобывающей и других отраслях на кластерной основе.
Для стимулирования инновационно ориентированной кооперации ведущих предприятий и частного сектора инициировано создание Хаба промышленного инжиниринга "Центральная Азия – Россия" в городе Бухаре, который может стать уникальной технологической площадкой для разработки, внедрения и тиражирования передовых инженерных решений.
Глава республики отметил важность максимального задействования возможностей выставки-форума "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
Прошедшая в апреле текущего года пятая выставка объединила свыше 10 тысяч участников из 35 стран. Заключены сделки на $5 млрд.
Предложено придать этому мероприятию статус главной индустриальной и инновационной площадки в формате диалога "Центральная Азия – Россия".
Как подчеркнул глава Узбекистана, энергетическое сотрудничество с Россией и далее будет являться фактором стабильности и устойчивости региона. Сегодня осуществляются стратегические проекты, включая развитие газопроводов и энергетической инфраструктуры.
"В эти дни состоится историческое событие — будет дан старт реализации совместных проектов строительства первой реакторной установки будущей атомной электростанции и многофункционального Центра ядерной медицины в Узбекистане", — сообщил президент.
Что еще предложил президент Узбекистана:
наладить широкое научно-практическое сотрудничество в этом направлении — учредить Региональный центр компетенций по атомной энергетике в Узбекистане, а также принять Программу подготовки кадров на базе Ташкентского филиала Московского инженерно-физического института;
заявлено о намерении расширять сотрудничество в области разведки и переработки углеводородов, модернизации электроэнергетики, внедрения энергоэффективных решений;
в целях трансфера передовых знаний и технологий, подготовки и продвижения совместных проектов указано на целесообразность разработки комплексной Программы "Энергетическое партнерство Центральной Азии и России". В области инноваций предложено открыть филиалы центра "Сколково" в странах региона;
"Также отмечена востребованность учреждения Регионального экспертного совета по искусственному интеллекту и цифровым технологиям, что позволит консолидировать усилия и наладить проектное сотрудничество на уровне ведущих центров, организаций и IT-компаний", — отметили в пресс-службе.
в целях наращивания гуманитарного взаимодействия инициировано ежегодное проведение этнокультурного форума — Фестиваля культуры, искусства и творчества народов Центральной Азии и России;
запустить научно-образовательный Консорциум "Инженеры будущего", призванный объединить потенциал ведущих вузов и исследовательских структур для внедрения системы дуального и профессионального образования, реализации фундаментальных научных разработок. Отмечено, что интеллектуальной базой Консорциума могут стать успешно действующие филиалы российских университетов в странах региона. В Узбекистане их число составляет уже 15;
учредить Специальную программу грантов для молодых исследователей и ученых из Центральной Азии и России;
принять программу в области охраны детского и материнского здоровья, содействия социальной адаптации в сфере трудовой миграции, а также расширения туристического потока на основе региональных маршрутов.
Президент Узбекистана отдельно остановился на вопросах обеспечения региональной безопасности.
"Считаем важным и далее наращивать тесное взаимодействие специальных служб и правоохранительных органов в борьбе против терроризма, экстремизма, радикализма, организованной преступности, торговли людьми и наркотрафика. Предлагаем совместно выработать меры противодействия новым киберугрозам и вызовам," — заявил узбекский лидер.
В целях координации подходов к расширению сотрудничества и содействия социально-экономическому развитию Афганистана Мирзиёев предложил рассмотреть возможность проведения консультаций на высоком уровне. В повестку дня этих встреч могли бы войти вопросы взаимодействия в области безопасности, реализации экономических проектов, призванных обеспечить стабильность и развитие этой страны.
В завершение своего выступления глава Узбекистана вновь подчеркнул приверженность дальнейшему расширению многопланового сотрудничества с Россией в интересах обеспечения безопасности, устойчивого развития и процветания всех стран региона.
В ходе саммита также выступили лидеры других стран.
По итогам мероприятия принято Совместное коммюнике и План совместных действий на 2025 – 2027 годы по дальнейшему развитию сотрудничества по приоритетным направлениям.