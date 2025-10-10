https://uz.sputniknews.ru/20251010/rossiya-byla-est-vsegda-budet-dlya-nas-klyuchevym-partnerom-soyuznikom-mirziyoev-52589767.html

Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым партнером и союзником — Мирзиёев

Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым партнером и союзником — Мирзиёев

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия", состоявшемся в городе Душанбе.

2025-10-10T10:00+0500

2025-10-10T10:00+0500

2025-10-10T12:13+0500

шавкат мирзиёев

саммит

душанбе

россия

таджикистан

казахстан

туркменистан

узбекистан

кыргызстан

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52587481_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bdf071f00f832d89d5ff33432c90b8a3.jpg

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на втором саммите "Центральная Азия – Россия" в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В работе мероприятия, прошедшего под председательством президента Таджикистана, участвовали главы России, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. В соответствии с повесткой рассмотрены вопросы дальнейшего развития многостороннего партнерства, расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки.В начале своего выступления глава Узбекистана выразил признательность президенту России Владимиру Путину за приверженность развитию полномасштабного стратегического партнерства с Центральной Азией, поддержав инициативы, направленные на придание новой динамики взаимодействию наших стран, являющихся естественными партнерами.Он отметил, что растущая геополитическая напряженность и кризисные явления в мировой экономике, а также возникающие новые вызовы и угрозы требуют более тесной координации и сотрудничества в формате "Центральная Азия – Россия".В данном контексте лидер Узбекистана обозначил свое видение перспектив взаимодействия стран региона с Россией: Другим приоритетным направлением обозначил выстраивание устойчивых производственных цепочек и углубление промышленной кооперации. Глава республики отметил важность максимального задействования возможностей выставки-форума "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.Прошедшая в апреле текущего года пятая выставка объединила свыше 10 тысяч участников из 35 стран. Заключены сделки на $5 млрд. Как подчеркнул глава Узбекистана, энергетическое сотрудничество с Россией и далее будет являться фактором стабильности и устойчивости региона. Сегодня осуществляются стратегические проекты, включая развитие газопроводов и энергетической инфраструктуры.Что еще предложил президент Узбекистана: Президент Узбекистана отдельно остановился на вопросах обеспечения региональной безопасности.В целях координации подходов к расширению сотрудничества и содействия социально-экономическому развитию Афганистана Мирзиёев предложил рассмотреть возможность проведения консультаций на высоком уровне. В повестку дня этих встреч могли бы войти вопросы взаимодействия в области безопасности, реализации экономических проектов, призванных обеспечить стабильность и развитие этой страны.В завершение своего выступления глава Узбекистана вновь подчеркнул приверженность дальнейшему расширению многопланового сотрудничества с Россией в интересах обеспечения безопасности, устойчивого развития и процветания всех стран региона.В ходе саммита также выступили лидеры других стран.По итогам мероприятия принято Совместное коммюнике и План совместных действий на 2025 – 2027 годы по дальнейшему развитию сотрудничества по приоритетным направлениям.

душанбе

россия

казахстан

туркменистан

узбекистан

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана сотрудничество между центральная азия россия душанбе