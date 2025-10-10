https://uz.sputniknews.ru/20251010/uzbekistan-privetstvuet-soglashenie-izrail-xamas-sektor-gaza-52603812.html

Узбекистан приветствует соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе – МИД

Узбекистан приветствует соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе – МИД

2025-10-10

Республика неизменно выступает за прочный и справедливый мир на Ближнем Востоке, основанный на нормах международного права и резолюциях Совета Безопасности ООН.

2025-10-10T13:20+0500

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекистан приветствует соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, достигнутое при непосредственной поддержке президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел республики.В министерстве подчеркнули, что Узбекистан неизменно выступает за прочный и справедливый мир на Ближнем Востоке, основанный на нормах международного права и резолюциях Совета Безопасности ООН.В ведомстве добавили, что республика подтверждает готовность и впредь оказывать конструктивное содействие международным усилиям, направленным на достижение мира, стабильности и гуманитарного облегчения в регионе Ближнего Востока.

