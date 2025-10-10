https://uz.sputniknews.ru/20251010/uzbekistan-privetstvuet-soglashenie-izrail-xamas-sektor-gaza-52603812.html
Узбекистан приветствует соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе – МИД
Узбекистан приветствует соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе – МИД
Sputnik Узбекистан
Республика неизменно выступает за прочный и справедливый мир на Ближнем Востоке, основанный на нормах международного права и резолюциях Совета Безопасности ООН.
2025-10-10T13:20+0500
2025-10-10T13:20+0500
2025-10-10T13:20+0500
узбекистан
сектор газа
палестино-израильский конфликт
израиль
сша
соглашение
хамас
прекращение огня
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45202199_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0b19bb4597b37bdb97f62620f803c58c.jpg
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекистан приветствует соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, достигнутое при непосредственной поддержке президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел республики.В министерстве подчеркнули, что Узбекистан неизменно выступает за прочный и справедливый мир на Ближнем Востоке, основанный на нормах международного права и резолюциях Совета Безопасности ООН.В ведомстве добавили, что республика подтверждает готовность и впредь оказывать конструктивное содействие международным усилиям, направленным на достижение мира, стабильности и гуманитарного облегчения в регионе Ближнего Востока.
узбекистан
сектор газа
израиль
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45202199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3994b24b42aeb6bd3017e91ea173925.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан мид соглашение израиль хамас прекращение огня газа трамп сша
узбекистан мид соглашение израиль хамас прекращение огня газа трамп сша
Узбекистан приветствует соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня в Газе – МИД
Республика неизменно выступает за прочный и справедливый мир на Ближнем Востоке, основанный на нормах международного права и резолюциях Совета Безопасности ООН.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
Узбекистан приветствует соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, достигнутое при непосредственной поддержке президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении
, опубликованном на сайте министерства иностранных дел республики.
"Высоко ценим скоординированную деятельность Египта, Катара и Турции, сыгравших весомую роль в этом важном процессе, который создает предпосылки для скорейшего прекращения насилия, облегчения гуманитарного кризиса и возобновления политического диалога, — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что Узбекистан неизменно выступает за прочный и справедливый мир на Ближнем Востоке, основанный на нормах международного права и резолюциях Совета Безопасности ООН.
"Убеждены, что прекращение огня должно стать не временной мерой, а шагом к долгосрочному политическому урегулированию, гарантирующему безопасность, устойчивое сосуществование и восстановление доверия между сторонами, — гласит текст сообщения.
В ведомстве добавили, что республика подтверждает готовность и впредь оказывать конструктивное содействие международным усилиям, направленным на достижение мира, стабильности и гуманитарного облегчения в регионе Ближнего Востока.