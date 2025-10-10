https://uz.sputniknews.ru/20251010/uzbekistan-uvelichit-eksport-promtovarov-za-schet-regionov-postanovlenie-52606526.html

Узбекистан увеличит экспорт промтоваров за счет регионов — постановление президента

Президент подписал постановление, которым определены дополнительные меры по ускоренному развитию промышленности регионов и привлечению промышленных предприятий к экспорту.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В регионах Узбекистана будет ускоренно развиваться промышленность, а промышленные предприятия будут вовлекаться в экспорт. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым вводятся дополнительные меры, направленные на ускоренное развитие промышленности в регионах и вовлечение промышленных предприятий в экспорт.В соответствии с документом, основными целевыми показателями развития промышленности в регионах на 2025-2026 годы определены: Кроме того, системные проблемы промышленных предприятий будут решаться на республиканском уровне по принципу "республика — область — район".Документом также утверждены:С целью государственной поддержки промышленных предприятий с 1 января 2026 года по 1 января 2028 года из базы по социальному налогу будет вычитаться сумма среднемесячной заработной платы работников промышленных предприятий, размер которой составит не менее двух МРОТ, включая расходы на проезд и питание работников, в размере до одной БРВ в месяц на каждого работника. А предприятия, осуществляющие добычу гипсового сырья для собственных нужд и производство из него готовых строительных материалов, будут облагаться налогом за использование земель, отведенных для добычи гипса, по ставке 50%.Кроме того, на 25% сократят требование биржевой реализации не менее 50% цемента, производимого всеми цементными предприятиями.Также будут возмещаться следующие расходы:

