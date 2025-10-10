Узбекистан увеличит экспорт промтоваров за счет регионов — постановление президента
15:05 10.10.2025 (обновлено: 15:49 10.10.2025)
© Sputnik / Александр КорккаМеталлургический комбинат
© Sputnik / Александр Коркка
Подписаться
Президент подписал постановление, которым определены дополнительные меры по ускоренному развитию промышленности регионов и привлечению промышленных предприятий к экспорту.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В регионах Узбекистана будет ускоренно развиваться промышленность, а промышленные предприятия будут вовлекаться в экспорт. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым вводятся дополнительные меры, направленные на ускоренное развитие промышленности в регионах и вовлечение промышленных предприятий в экспорт.
В соответствии с документом, основными целевыми показателями развития промышленности в регионах на 2025-2026 годы определены:
увеличение доли промышленности регионов в промышленности республики до 45%;
вовлечение в экспортную деятельность 100 предприятий в районах, закрепленных за ними проектными офисами по ускоренному развитию промышленности, ранее не экспортировавших свою продукцию, и их трансформация в предприятия-экспортеры;
увеличение производства промышленной продукции дополнительно на 5% за счет выявления и направления региональными промышленными штабами дополнительных резервов в каждом районе и городе;
увеличение доли технологичной продукции в промышленности до 25% и создание более 3,5 тыс. рабочих мест за счет реализации 34 высокотехнологичных промышленных проектов в регионах;
создание до 5 промышленных "точек роста" в каждом районе и городе.
Кроме того, системные проблемы промышленных предприятий будут решаться на республиканском уровне по принципу "республика — область — район".
Документом также утверждены:
целевые показатели темпов роста производства промышленной продукции по регионам в 2025-2026 годы;
показатели микропрограммы по 316 проектам, реализуемым в направлении производства промышленной продукции в районах и городах в 2025-2026 годы;
адресный перечень 34 высокотехнологичных новых промышленных проектов, реализуемых в 2025-2026 годы.
С целью государственной поддержки промышленных предприятий с 1 января 2026 года по 1 января 2028 года из базы по социальному налогу будет вычитаться сумма среднемесячной заработной платы работников промышленных предприятий, размер которой составит не менее двух МРОТ, включая расходы на проезд и питание работников, в размере до одной БРВ в месяц на каждого работника.
А предприятия, осуществляющие добычу гипсового сырья для собственных нужд и производство из него готовых строительных материалов, будут облагаться налогом за использование земель, отведенных для добычи гипса, по ставке 50%.
Кроме того, на 25% сократят требование биржевой реализации не менее 50% цемента, производимого всеми цементными предприятиями.
Также будут возмещаться следующие расходы:
50% затрат на привлечение иностранных консалтинговых компаний для разработки стратегий развития промышленности по специализации в четырех регионах на конкурсной основе, но не более $250 тыс. в эквиваленте на регион;
50% затрат на проведение энергоаудита в частных промышленных предприятиях, но не более 100 млн сумов на предприятие;
100% затрат на организацию обучающих курсов по внедрению современных механизмов управления, включая точную оценку ресурсов и методологии повышения эффективности, но не более 20 млн сумов на предприятие.