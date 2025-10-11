Молодежь Алтая и Самарканда придумала как объединить страны

https://uz.sputniknews.ru/20251011/molodej-altaya-i-samarkanda-pridumala-kak-obedinit-strany-52617715.html
В Самарканде прошла встреча представителей Алтайского края России и лидеров молодежи Узбекистана — студентов Самаркандского государственного университета.
2025-10-11T12:55+0500
2025-10-11T12:55+0500
2025-10-11T13:07+0500
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Малика Абайдулина. С первых минут диалог задался в духе дружбы и партнерства. Студенты из Самарканда — лидеры факультетов и представители Союза молодежи — рассказали о своих инициативах и проектах, а гости из России поделились опытом реализации молодежных программ, экологических акций и деятельности студенческих отрядов. Представители Алтая также рассказали об экологических проектах молодежи и об участии студентов в работе избирательной комиссии Алтайского края в качестве наблюдателей. Особый интерес у самаркандской молодежи вызвал российский проект "Международный клуб дружбы", созданный для культурного обмена между студентами разных стран. Он также отметил, что местная молодежь проявила неподдельный интерес к волонтерству, международным проектам и студенческим обменам. Встреча прошла в рамках международного проекта "Точки роста" и стала еще одним шагом в укреплении гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
12:55 11.10.2025 (обновлено: 13:07 11.10.2025)
В Самарканде прошла встреча представителей Алтайского края России и лидеров молодежи Узбекистана — студентов Самаркандского государственного университета.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Малика Абайдулина. С первых минут диалог задался в духе дружбы и партнерства. Студенты из Самарканда — лидеры факультетов и представители Союза молодежи — рассказали о своих инициативах и проектах, а гости из России поделились опытом реализации молодежных программ, экологических акций и деятельности студенческих отрядов.
"У студенческих отрядов очень богатая история, уходящая еще во времена Советского Союза. Более тридцати лет назад ребята из Узбекистана приезжали на стройки в Алтайский край, участвовали в возведении домов и других объектов. К примеру, на встрече один из преподавателей СамГУ с теплотой вспомнил, как в студенческие годы работал в стройотряде в Бийске", — отметил представитель Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Григорий Аникин.
Представители Алтая также рассказали об экологических проектах молодежи и об участии студентов в работе избирательной комиссии Алтайского края в качестве наблюдателей.
Особый интерес у самаркандской молодежи вызвал российский проект "Международный клуб дружбы", созданный для культурного обмена между студентами разных стран.
"Участники клуба общаются на английском языке, знакомят друг друга со своими традициями и проводят интеллектуальные игры наподобие “Что? Где? Когда?”. Эта идея откликнулась у самаркандской молодежи, и мы решили организовать совместную онлайн-игру, где студенты России и Узбекистана смогут не только посоревноваться в знаниях, но и пообщаться в неформальной атмосфере", — рассказал Григорий Аникин.
Он также отметил, что местная молодежь проявила неподдельный интерес к волонтерству, международным проектам и студенческим обменам.
"Очень приятно видеть, насколько узбекская молодежь энергична, думает о будущем и открыта к диалогу. Такие встречи показывают, что у наших стран много общего — в ценностях, стремлениях и в желании развиваться вместе", — добавил он.
Встреча прошла в рамках международного проекта "Точки роста" и стала еще одним шагом в укреплении гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном.