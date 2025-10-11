https://uz.sputniknews.ru/20251011/molodej-altaya-i-samarkanda-pridumala-kak-obedinit-strany-52617715.html

Молодежь Алтая и Самарканда придумала как объединить страны

В Самарканде прошла встреча представителей Алтайского края России и лидеров молодежи Узбекистана — студентов Самаркандского государственного университета.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Малика Абайдулина. С первых минут диалог задался в духе дружбы и партнерства. Студенты из Самарканда — лидеры факультетов и представители Союза молодежи — рассказали о своих инициативах и проектах, а гости из России поделились опытом реализации молодежных программ, экологических акций и деятельности студенческих отрядов. Представители Алтая также рассказали об экологических проектах молодежи и об участии студентов в работе избирательной комиссии Алтайского края в качестве наблюдателей. Особый интерес у самаркандской молодежи вызвал российский проект "Международный клуб дружбы", созданный для культурного обмена между студентами разных стран. Он также отметил, что местная молодежь проявила неподдельный интерес к волонтерству, международным проектам и студенческим обменам. Встреча прошла в рамках международного проекта "Точки роста" и стала еще одним шагом в укреплении гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

2025

