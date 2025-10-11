https://uz.sputniknews.ru/20251011/putin-provel-press-konferentsiyu-itogi-vizita-dushanbe-52628133.html

"Москва ответит тем же" – Путин провел пресс-конференцию по итогам визита в Душанбе

"Москва ответит тем же" – Путин провел пресс-конференцию по итогам визита в Душанбе

Глава РФ указал на актуальность договоренностей с Дональдом Трампом на Аляске, оценил ситуацию на Украине, сообщил о разработке нового оружия.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам визита в Душанбе. Указал на актуальность договоренностей с Дональдом Трампом на Аляске, оценил ситуацию на Украине, сообщил о разработке нового оружия. Самые важные заявления Владимира Путина опубликованы в материале РИА Новости.Север помнитПрежде всего: Россия верна тому, о чем условились с США на Аляске.Вместе с тем еще есть возможность сохранить Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Путин также подчеркнул, что между Москвой и Вашингтоном сохраняется контакт по линии внешнеполитических ведомств. Однако если американская сторона решит, что она не заинтересована в сохранении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), ничего критического не произойдет. Он отметил, что Москва готова договариваться с Вашингтоном по вопросам сдерживания в этой области.Комментируя планы некоторых стран провести ядерные испытания, Путин отметил, что Москва ответит тем же. В то же время новизна российских средств сдерживания выше, чем у других государств.По словам российиского лидера, у РФ скоро появится новейшее вооружение. Испытания вооружения идут успешноДорога к мируПрезидент прокомментировал и то, что Трамп пока не получил Нобелевскую премию мира. По его словам, американский лидер прилагает много усилий для завершения конфликтов в различных точках планеты.На пресс-конференции упомянули заявление Зеленского о том, что Киев готов поддержать выдвижение Трампа на премию, если тот передаст Украине крылатые ракеты "Томагавк".От Советов к СоюзуВ связи с СНГ Путин напомнил об исторических реалиях: "Когда распускали Советский Союз и объявили о создании СНГ, я думаю, что подавляющее большинство граждан наших стран не очень понимали, что происходит. Был СССР — стало СНГ. Думали, что по сути своей мало что поменяется. На самом деле все поменялось кардинально".Сегодня важно не утратить те конкурентные преимущества, которые были получены при советской власти, продолжил президент. А Душанбе остается стратегическим союзником Москвы. Таджикистан — "южное подбрюшье СНГ", которое чрезвычайно важно для безопасности России. Кроме того, Таджикистан — важный экономический партнер. В частности, оттуда приезжают трудовые мигранты.Затронул и отношения с Баку. Президент заверил, что никакого конфликта нет. Об этом свидетельствует углубление торгово-экономического сотрудничества.И заключил: без эмоций не обойтись, но все-таки их лучше всегда держать в таком состоянии, чтобы они не мешали работать и двигаться вперед.

душанбе

россия

