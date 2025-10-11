https://uz.sputniknews.ru/20251011/top-5-kuda-chasche-vsego-edut-otdyxat-turisty-iz-uzbekistana-52633154.html
Топ 5: куда чаще всего едут отдыхать туристы из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
2025-10-11T13:50+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0b/52630506_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_39827601efb0eaae352ee92ff6342664.png
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе — августе 2025 года за границей побывали 5,2 млн туристов из Узбекистана.Этот показатель увеличился почти на 1,1 млн человек или на 26,8 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Чаще всего в текущем году узбекистанцы посещали соседний Кыргызстан — 2,3 миллиона человек.В каких еще странах побывали узбекские туристы за 8 месяцев 2025 года:Также в числе популярных туристических направлений ОАЭ, Египет, Вьетнам и Китай.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе — августе 2025 года за границей побывали 5,2 млн туристов из Узбекистана.
Этот показатель увеличился почти на 1,1 млн человек или на 26,8 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Чаще всего в текущем году узбекистанцы посещали соседний Кыргызстан — 2,3 миллиона человек.
В каких еще странах побывали узбекские туристы за 8 месяцев 2025 года:
Таджикистан — 887,9 тысячи;
Саудовская Аравия — 165,7 тысячи;
Также в числе популярных туристических направлений ОАЭ, Египет, Вьетнам и Китай.
