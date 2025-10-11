https://uz.sputniknews.ru/20251011/top-5-kuda-chasche-vsego-edut-otdyxat-turisty-iz-uzbekistana-52633154.html

Топ 5: куда чаще всего едут отдыхать туристы из Узбекистана

Чаще всего узбекистанцы посещали соседний Кыргызстан — за 8 месяцев там побывало 2,3 миллиона человек.

инфографика

туристы

россия

статистика

туризм

кыргызстан

казахстан

таджикистан

путешествие

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. По данным Национального комитета по статистике, в январе — августе 2025 года за границей побывали 5,2 млн туристов из Узбекистана.Этот показатель увеличился почти на 1,1 млн человек или на 26,8 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Чаще всего в текущем году узбекистанцы посещали соседний Кыргызстан — 2,3 миллиона человек.В каких еще странах побывали узбекские туристы за 8 месяцев 2025 года:Также в числе популярных туристических направлений ОАЭ, Египет, Вьетнам и Китай.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

россия

казахстан

узбекистан

