Молодость, наука и дружба народов: как жил и развивался ташкентский вузгородок
Молодость, наука и дружба народов: как жил и развивался ташкентский вузгородок
Sputnik Узбекистан
Для чего строили вузгородок, как там жили зарубежные и узбекистанские студенты, с какими трудности они сталкивались и как их преодолевали — об этом и многом другом читайте в материале Sputnik
Эксклюзив
Для чего строили вузгородок, как там жили зарубежные и узбекистанские студенты, с какими трудности они сталкивались и как их преодолевали — об этом и многом другом читайте в материале Sputnik.
Ташкентский вузгородок — не просто городская локация, а целая эпоха в памяти тысяч людей — узбекистанцев и не только. В 60-70 годы прошлого века он начал активно строиться и развиваться, пережил землетрясение, а потом — годы застоя и перестройки. Он стал символом молодости, дружбы и веры в будущее и, наконец, частью современного Узбекистана. Воспоминания тех, для кого вузгородок — это нечто большее, чем просто место учебы, собрал корреспондент Sputnik.
Журналист и историк Борис Голендер окончил химфак Ташкентского государственного университета (сегодня — Национальный университет Узбекистана).
"Первые здания начали строить для ТашГУ: это были факультеты физики и химии, монументальное здание ректората и прилегающих факультетов, далее появился Политехнический институт (ныне — Ташкентский государственный технический университет) и целый городок общежитий. Химфак, кстати, был отстроен как раз к моменту землетрясения", — вспоминает он.
В те годы в Ташкенте создали добровольное общество книголюбов Узбекистана, которое называлось "Китобхон". И самое сильное подразделение общества, как отмечает Голендер, было при университете.
"Изначально библиотека общества располагалась в центре города, в здании Ташкентского авиационного техникума имени Юрия Гагарина, сегодня там Международный Вестминстерский университет. Здесь случился очень неприятный пожар, было потеряно очень много интересных изданий, почему решили перенести и фундаментальную библиотеку в городок студентов", — говорит он.
Профессор Национального университета Узбекистана Якутхон Маматова с вузгородком познакомилась в начале 80-х годов прошлого века, когда она приехала подавать сюда документы для поступления.
Она помнит, как в это время здесь училась молодежь из Кот-д'Ивуара, островов Зеленого Мыса, практически из всех государств Северной Африки, из Йемена — Южного и Северного, из арабских стран, Сирии, Ирана, Ирака, Монголии, Болгарии. В числе ярких воспоминаний — чемпионат мира по футболу 1986 года в Мексике, когда общежития бурлили и кипели, болея за любимые команды.
"Самое главное — всех этих молодых людей с разным цветом кожи, вероисповеданием, национальным происхождением объединяло одно: очень сильная любовь к книгам, образованию, науке", — говорит Маматова.
По словам Бориса Голендера, вузгородок стал стимулом и для развития общественного транспорта.
"Людям как-то надо было добираться до вузгородка. Поэтому сюда сначала протянули автобусные линии и трамваи, а потом и метро. Вторая линия метро, которая пересекла первую, была дотянута до самого вузгородка. И сразу же мы увидели огромное скопление молодых людей", — рассказывает он.
В начале 90-х все национальные республики бывшего Советского Союза проходили непростой период. Узбекистан также вступал в новую эпоху, шла борьба, в том числе за умы молодежи. Была и эпоха дефицита товаров.
"В целом вузгородок пережил эти сложные времена с достоинством. А с точки зрения настроения, несмотря ни на что, здесь умудрялись проводить фестивали культуры, танцев и песен народов мира, диск-жокеев", — вспоминает Маматова.
Случались в вузгородке и международные браки, в молодых семьях аспирантов рождались дети. И, конечно, каждый день "рождались" новые открытия и научные изыскания.
По мнению Якутхон Маматовой, сегодняшний вузгородок — немного другой, но такой же "активный": он проживает время бурных инноваций, открытий, демонстрации возможностей. Здесь регулярно проводят выставки, фестивали, технические, культурные, литературные, философские мероприятия, спортивные состязания, КВНы и многое другое.
А еще она уверена, что вузгородок вечно молодой: здесь нельзя хандрить, говорить о том, что у тебя чего-то не получается, находить уловки, чтобы что-то не делать. Здесь всегда нужно искать возможности для преодоления себя.
"Мы, как и прежде, продолжаем обучать студентов. Причем не только дисциплинам из учебных программ и планов. Мы передаем им знания о том, что нужно любить жизнь, всегда положительно воспринимать и уважать друг друга", — говорит она.
Вузгородок продолжает жить активной студенческой жизнью. И несмотря на изменения в инфраструктуре, сохранять особую атмосферу студенчества.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
