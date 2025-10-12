https://uz.sputniknews.ru/20251012/kak-jil-i-razvivalsya-tashkentskiy-vuzgorodok-52647168.html

Молодость, наука и дружба народов: как жил и развивался ташкентский вузгородок

Молодость, наука и дружба народов: как жил и развивался ташкентский вузгородок

Sputnik Узбекистан

Для чего строили вузгородок, как там жили зарубежные и узбекистанские студенты, с какими трудности они сталкивались и как их преодолевали — об этом и многом другом читайте в материале Sputnik

2025-10-12T18:15+0500

2025-10-12T18:15+0500

2025-10-12T18:15+0500

видео

эксклюзив

ташкент

вузгородок

молодость

наука

дружба

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0c/52644727_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e1226bba78c28464c8e1a0e40ed5805.png

Ташкентский вузгородок — не просто городская локация, а целая эпоха в памяти тысяч людей — узбекистанцев и не только. В 60-70 годы прошлого века он начал активно строиться и развиваться, пережил землетрясение, а потом — годы застоя и перестройки. Он стал символом молодости, дружбы и веры в будущее и, наконец, частью современного Узбекистана. Воспоминания тех, для кого вузгородок — это нечто большее, чем просто место учебы, собрал корреспондент Sputnik.Журналист и историк Борис Голендер окончил химфак Ташкентского государственного университета (сегодня — Национальный университет Узбекистана).В те годы в Ташкенте создали добровольное общество книголюбов Узбекистана, которое называлось "Китобхон". И самое сильное подразделение общества, как отмечает Голендер, было при университете.Профессор Национального университета Узбекистана Якутхон Маматова с вузгородком познакомилась в начале 80-х годов прошлого века, когда она приехала подавать сюда документы для поступления.Она помнит, как в это время здесь училась молодежь из Кот-д'Ивуара, островов Зеленого Мыса, практически из всех государств Северной Африки, из Йемена — Южного и Северного, из арабских стран, Сирии, Ирана, Ирака, Монголии, Болгарии. В числе ярких воспоминаний — чемпионат мира по футболу 1986 года в Мексике, когда общежития бурлили и кипели, болея за любимые команды.По словам Бориса Голендера, вузгородок стал стимулом и для развития общественного транспорта.В начале 90-х все национальные республики бывшего Советского Союза проходили непростой период. Узбекистан также вступал в новую эпоху, шла борьба, в том числе за умы молодежи. Была и эпоха дефицита товаров.Случались в вузгородке и международные браки, в молодых семьях аспирантов рождались дети. И, конечно, каждый день "рождались" новые открытия и научные изыскания.По мнению Якутхон Маматовой, сегодняшний вузгородок — немного другой, но такой же "активный": он проживает время бурных инноваций, открытий, демонстрации возможностей. Здесь регулярно проводят выставки, фестивали, технические, культурные, литературные, философские мероприятия, спортивные состязания, КВНы и многое другое.А еще она уверена, что вузгородок вечно молодой: здесь нельзя хандрить, говорить о том, что у тебя чего-то не получается, находить уловки, чтобы что-то не делать. Здесь всегда нужно искать возможности для преодоления себя.Вузгородок продолжает жить активной студенческой жизнью. И несмотря на изменения в инфраструктуре, сохранять особую атмосферу студенчества.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент вузгородок студенты