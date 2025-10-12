Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20251012/kakaya-cherta-xaraktera-mojet-byt-simptomom-tyajeloy-bolezni-52641808.html
Какая черта характера может быть симптомом тяжелой болезни
Какая черта характера может быть симптомом тяжелой болезни
Sputnik Узбекистан
В некоторых случаях поведение человека сигнализирует о начале развития смертельного заболевания
2025-10-12T22:03+0500
2025-10-12T22:03+0500
это интересно
здоровье
мозг
заболевания
онкология
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/0a/20021945_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e02502e031b21fd4a54be25f1963b94.jpg
У британца Марка Гаррея нашли связь между его угрюмостью и раком мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.В статье указано, что его поведение на самом деле сигнализировало о начале развития смертельного заболевания.После этих изменений 70-летний мужчина начал испытывать судороги и жаловаться на звуки музыки в голове. Компьютерная томография показала наличие опухоли мозга.Уточняется, что мужчина страдал от глиобластомы — быстроразвивающегося и наиболее распространенного вида новообразований. Несмотря на различные виды терапии, включая химио- и лучевую, британец умер.
https://uz.sputniknews.ru/20250903/uchenye-kakoy-produkt-mojet-zaschitit-ot-raka-51696284.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/0a/20021945_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4fccfb69510a81994879606956b2da56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
поведение человек заболевание
поведение человек заболевание

Какая черта характера может быть симптомом тяжелой болезни

22:03 12.10.2025
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛечение опухолей на обновленном гамма-ноже в НИИ имени Склифосовского
Лечение опухолей на обновленном гамма-ноже в НИИ имени Склифосовского - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2025
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В некоторых случаях поведение человека сигнализирует о начале развития смертельного заболевания.
У британца Марка Гаррея нашли связь между его угрюмостью и раком мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.
"Его добродушные жалобы стали тем, над чем всегда смеялась наша семья, и мы все вместе радовались этому. Но то, что когда-то было безобидным или даже ласковым, стало жестче: он становился все более критичным и вспыльчивым. Хотя это волновало меня, отчасти мы списывали все на возраст, никогда не представляя, что это может быть что-то более зловещее", — поделилась с изданием его супруга Джин.
В статье указано, что его поведение на самом деле сигнализировало о начале развития смертельного заболевания.
После этих изменений 70-летний мужчина начал испытывать судороги и жаловаться на звуки музыки в голове. Компьютерная томография показала наличие опухоли мозга.
Уточняется, что мужчина страдал от глиобластомы — быстроразвивающегося и наиболее распространенного вида новообразований. Несмотря на различные виды терапии, включая химио- и лучевую, британец умер.
Женщина-ученый работает в современной лаборатории и использует микроскоп для анализа научного образца - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2025
Это интересно
Ученые: какой продукт может защитить от рака
3 сентября, 22:03
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0