Судостроительное предприятие Приморского края заинтересовано в специалистах из Узбекистана
В системе предприятия создали специальный учебный центр для повышения квалификации сотрудников, что позволяет принятым на работу лицам без квалификации совмещать работу и учебу
2025-10-12T14:50+0500
2025-10-12T14:50+0500
2025-10-12T14:50+0500
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Крупное судостроительное предприятие Приморского края России заинтересовано в специалистах из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Российская сторона представила подробную информацию о вакансиях, а также выразила готовность развивать дальнейшее сотрудничество в сфере трудовой миграции.Как отмечалось, в системе судостроительного предприятия создали специальный учебный центр на 300 мест для повышения квалификации сотрудников. Это позволяет принятым на работу лицам без квалификации совмещать работу и учебу.В свою очередь, сотрудники Генконсульства рассказали о проводимой в Узбекистане работе по оказанию социально-правовой, материальной и культурной поддержки соотечественников, работающих за рубежом, а также о порядке организованного и законного трудоустройства граждан за пределами республики.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik
. Крупное судостроительное предприятие Приморского края России заинтересовано в специалистах из Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
“Представители Генерального консульства Узбекистана встретились с руководством крупного судостроительного предприятия ГСК "Звезда", осуществляющего свою деятельность в городе Большой Камень Приморского края России. Обсуждался вопрос организованного набора граждан Узбекистана на вакантные должности на данном предприятии”, — говорится в сообщении.
Российская сторона представила подробную информацию о вакансиях, а также выразила готовность развивать дальнейшее сотрудничество в сфере трудовой миграции.
Как отмечалось, в системе судостроительного предприятия создали специальный учебный центр на 300 мест для повышения квалификации сотрудников. Это позволяет принятым на работу лицам без квалификации совмещать работу и учебу.
В свою очередь, сотрудники Генконсульства рассказали о проводимой в Узбекистане работе по оказанию социально-правовой, материальной и культурной поддержки соотечественников, работающих за рубежом, а также о порядке организованного и законного трудоустройства граждан за пределами республики.
“Обсуждена возможность подписания соответствующего Соглашения об установлении сотрудничества в сфере трудовой миграции между российским предприятием и Агентством миграции при Кабинете Министров Узбекистана”, — говорится в сообщении.