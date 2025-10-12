https://uz.sputniknews.ru/20251012/uzbekistan-primorye-trudovaya-migratsiya-52646632.html

Судостроительное предприятие Приморского края заинтересовано в специалистах из Узбекистана

В системе предприятия создали специальный учебный центр для повышения квалификации сотрудников, что позволяет принятым на работу лицам без квалификации совмещать работу и учебу

2025-10-12T14:50+0500

2025-10-12T14:50+0500

2025-10-12T14:50+0500

трудовая миграция

узбекистан

приморье

россия

сотрудничество

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0c/52646336_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_bc6d75567df98473d460ab9f5b181022.jpg

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Крупное судостроительное предприятие Приморского края России заинтересовано в специалистах из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Российская сторона представила подробную информацию о вакансиях, а также выразила готовность развивать дальнейшее сотрудничество в сфере трудовой миграции.Как отмечалось, в системе судостроительного предприятия создали специальный учебный центр на 300 мест для повышения квалификации сотрудников. Это позволяет принятым на работу лицам без квалификации совмещать работу и учебу.В свою очередь, сотрудники Генконсульства рассказали о проводимой в Узбекистане работе по оказанию социально-правовой, материальной и культурной поддержки соотечественников, работающих за рубежом, а также о порядке организованного и законного трудоустройства граждан за пределами республики.

https://uz.sputniknews.ru/20251002/uzbekistan-rossiya-domigratsionnaya-podgotovka-52410765.html

узбекистан

приморье

россия

2025

ru_UZ

узбекистан приморский край