В ЕАЭС повысят качество и доступность статистики

Евразийская экономическая комиссия активно взаимодействует с международными организациями и интеграционными объединениями по вопросам ЦУР и использования новых источников данных, включая большие данные

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Современные технологии позволят повысить качество и доступность статистики в ЕАЭС, сообщает ЕЭК.В штаб-квартире комиссии на заседании профильного Консультативного комитета под руководством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева рассмотрели ключевые документы в области статистики в рамках Союза.В их числе:Участники одобрили актуализированный Перечень статистических показателей, предоставляемых Комиссии уполномоченными органами государств-членов, и формы их предоставления, которые будут использовать, начиная с 2026 года.Также речь шла об использовании новых источников информации, в частности административных данных, для формирования статистики в ЕАЭС. По словам министра ЕЭК, внедрение новых инструментов статистических наблюдений будет способствовать принятию эффективных управленческих решений в рамках Евразийского экономического союза.На заседании одобрили внесение изменений в Методологию ведения таможенной статистики внешней торговли товарами государств ЕАЭС для формирования официальной информации об объемах экспорта (импорта) товаров электронной торговли.

