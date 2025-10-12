https://uz.sputniknews.ru/20251012/v-eaeu-povysyat-kachestvo-i-dostupnost-statistiki-52642215.html
Евразийская экономическая комиссия активно взаимодействует с международными организациями и интеграционными объединениями по вопросам ЦУР и использования новых источников данных, включая большие данные
В ЕАЭС повысят качество и доступность статистики
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik.
Современные технологии позволят повысить качество и доступность статистики в ЕАЭС, сообщает
ЕЭК.
В штаб-квартире комиссии на заседании профильного Консультативного комитета под руководством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева рассмотрели ключевые документы в области статистики в рамках Союза.
Программа статистических работ Евразийской экономической комиссии на 2026 год;
Программа развития интеграции в сфере статистики Евразийского экономического союза на 2026 – 2030 годы;
План мероприятий по развитию интеграции в сфере статистики ЕАЭС на 2026 год.
Участники одобрили актуализированный Перечень статистических показателей, предоставляемых Комиссии уполномоченными органами государств-членов, и формы их предоставления, которые будут использовать, начиная с 2026 года.
Также речь шла об использовании новых источников информации, в частности административных данных, для формирования статистики в ЕАЭС. По словам министра ЕЭК, внедрение новых инструментов статистических наблюдений будет способствовать принятию эффективных управленческих решений в рамках Евразийского экономического союза.
"Современные технологии позволяют значительно расширить спектр доступной информации и повысить качество статистики за счет других источников как на национальном уровне, так и на уровне ЕАЭС, – отметил Иманалиев. – Комиссия активно взаимодействует с международными организациями и интеграционными объединениями по вопросам ЦУР и использованию новых источников данных, включая большие данные".
На заседании одобрили внесение изменений в Методологию ведения таможенной статистики внешней торговли товарами государств ЕАЭС для формирования официальной информации об объемах экспорта (импорта) товаров электронной торговли.