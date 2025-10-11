Узбекистан
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
В Ташкенте рассказали о регулировании цифровых рынков в рамках ЕАЭС
Министр ЕЭК Максим Ермолович сообщил о формировании общих подходов, применяемых при исследовании цифровых рынков и деятельности цифровых (электронных) платформ, проведении секторальных исследований в этой сфере, подготовке проекта Соглашения об электронной торговле.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович рассказал о регулировании цифровых рынков с учетом общих правил конкуренции в рамках Евразийского экономического союза, включая правоприменительную практику и основные кейсы. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Выступая в Ташкенте на панельной сессии международного семинара "Платформенная экономика в Республике Узбекистан: законодательство о конкуренции и рыночная власть цифровых платформ", основное внимание министр ЕЭК уделил направлениям текущей работы Комиссии. В частности, он сообщил о формировании общих подходов, применяемых при исследовании цифровых рынков и деятельности цифровых (электронных) платформ, проведении секторальных исследований в этой сфере, подготовке проекта Соглашения об электронной торговле.Участники мероприятия обсудили в формате тематических панелей лучшие законодательные практики о конкуренции на цифровых рынках, возрастающее влияние искусственного интеллекта на конкуренцию и рыночную власть.Госзакупки в ЕАЭС ожидает переход на "цифру"Состоялись экспертные дискуссии о стратегии применения конкурентного законодательства в условиях глобальной цифровой экономики и о текущей ситуации с расследованиями в этой области.Мероприятие, организованное Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана совместно с Центром конкурентного права и политики БРИКС, собрало ведущих экспертов в сфере конкуренции, а также представителей конкурентных ведомств стран Евразийского экономического союза, Бразилии, Германии, Индии, Италии, Китая.
Министр ЕЭК Максим Ермолович сообщил о формировании общих подходов, применяемых при исследовании цифровых рынков и деятельности цифровых (электронных) платформ, проведении секторальных исследований в этой сфере, подготовке проекта Соглашения об электронной торговле.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович рассказал о регулировании цифровых рынков с учетом общих правил конкуренции в рамках Евразийского экономического союза, включая правоприменительную практику и основные кейсы. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Выступая в Ташкенте на панельной сессии международного семинара "Платформенная экономика в Республике Узбекистан: законодательство о конкуренции и рыночная власть цифровых платформ", основное внимание министр ЕЭК уделил направлениям текущей работы Комиссии.
В частности, он сообщил о формировании общих подходов, применяемых при исследовании цифровых рынков и деятельности цифровых (электронных) платформ, проведении секторальных исследований в этой сфере, подготовке проекта Соглашения об электронной торговле.

"Сегодня право ЕАЭС предоставляет достаточный перечень инструментов для осуществления Комиссией контроля за соблюдением общих правил конкуренции на цифровых рынках. Методика оценки состояния конкуренции позволяет учитывать характерные для таких рынков факторы", — подчеркнул Ермолович.

Участники мероприятия обсудили в формате тематических панелей лучшие законодательные практики о конкуренции на цифровых рынках, возрастающее влияние искусственного интеллекта на конкуренцию и рыночную власть.
Госзакупки в ЕАЭС ожидает переход на "цифру"
Состоялись экспертные дискуссии о стратегии применения конкурентного законодательства в условиях глобальной цифровой экономики и о текущей ситуации с расследованиями в этой области.
Мероприятие, организованное Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана совместно с Центром конкурентного права и политики БРИКС, собрало ведущих экспертов в сфере конкуренции, а также представителей конкурентных ведомств стран Евразийского экономического союза, Бразилии, Германии, Индии, Италии, Китая.
0