В Ташкенте рассказали о регулировании цифровых рынков в рамках ЕАЭС

2025-10-11T15:35+0500

2025-10-11T15:35+0500

2025-10-11T15:36+0500

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович рассказал о регулировании цифровых рынков с учетом общих правил конкуренции в рамках Евразийского экономического союза, включая правоприменительную практику и основные кейсы. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Выступая в Ташкенте на панельной сессии международного семинара "Платформенная экономика в Республике Узбекистан: законодательство о конкуренции и рыночная власть цифровых платформ", основное внимание министр ЕЭК уделил направлениям текущей работы Комиссии. В частности, он сообщил о формировании общих подходов, применяемых при исследовании цифровых рынков и деятельности цифровых (электронных) платформ, проведении секторальных исследований в этой сфере, подготовке проекта Соглашения об электронной торговле.Участники мероприятия обсудили в формате тематических панелей лучшие законодательные практики о конкуренции на цифровых рынках, возрастающее влияние искусственного интеллекта на конкуренцию и рыночную власть.Госзакупки в ЕАЭС ожидает переход на "цифру"Состоялись экспертные дискуссии о стратегии применения конкурентного законодательства в условиях глобальной цифровой экономики и о текущей ситуации с расследованиями в этой области.Мероприятие, организованное Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана совместно с Центром конкурентного права и политики БРИКС, собрало ведущих экспертов в сфере конкуренции, а также представителей конкурентных ведомств стран Евразийского экономического союза, Бразилии, Германии, Индии, Италии, Китая.

