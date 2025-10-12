Узбекистан
Больше газа, ниже налоги: в Узбекистане усилят поддержку теплиц
Соответствующий указ подписал глава республики
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Узбекистане усилят поддержку теплиц, соответствующий указ подписал президент, сообщает Минюст.Цель — увеличение объемов экспорта плодоовощной и продовольственной продукции, дальнейшее развитие деятельности тепличных хозяйств, задействование новых резервов и возможностей.В документе определен комплекс мер по модернизации инфраструктуры тепличного комплекса, внедрению современных энергосберегающих технологий, повышению экономической эффективности отрасли.Основными целевыми показателями по увеличению объемов экспорта плодоовощной и продовольственной продукции, дальнейшему развитию деятельности тепличных хозяйств и созданию цепочки добавленной стоимости на 2025–2027 годы установлены:Помимо гарантированных поставок природного газа для аграриев предусмотрены и другие стимулы. Цель предоставляемых льгот — обеспечить бесперебойную работу тепличных хозяйств:
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев оценил масштабы инновационной теплицы в Андижанской области
Шавкат Мирзиёев оценил масштабы инновационной теплицы в Андижанской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Соответствующий указ подписал глава республики.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Узбекистане усилят поддержку теплиц, соответствующий указ подписал президент, сообщает Минюст.
Цель — увеличение объемов экспорта плодоовощной и продовольственной продукции, дальнейшее развитие деятельности тепличных хозяйств, задействование новых резервов и возможностей.
“Принят Указ Президента "О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности тепличных хозяйств и увеличению объемов экспорта", — говорится в сообщении.
В документе определен комплекс мер по модернизации инфраструктуры тепличного комплекса, внедрению современных энергосберегающих технологий, повышению экономической эффективности отрасли.
Основными целевыми показателями по увеличению объемов экспорта плодоовощной и продовольственной продукции, дальнейшему развитию деятельности тепличных хозяйств и созданию цепочки добавленной стоимости на 2025–2027 годы установлены:
доведение объемов экспорта плодоовощной и продовольственной продукции до $3,5 млрд в 2026 году и до $4 млрд в 2027 году;
доведение объемов выращивания плодоовощной продукции в тепличных хозяйствах с гарантированным обеспечением природным газом до 620 тыс. тонн в 2026 году и до 670 тыс. тонн в 2027 году, а также увеличение объемов экспорта этой продукции с 30% до 70%;
организация посадки саженцев фруктовых деревьев и овощей на дополнительных 20 тыс. гектаров в 2026 году и 15 тыс. гектаров в 2027 году.
Помимо гарантированных поставок природного газа для аграриев предусмотрены и другие стимулы. Цель предоставляемых льгот — обеспечить бесперебойную работу тепличных хозяйств:
с 1 января 2026 года до конца 2028 года ставка социального налога устанавливается в размере 1%;
срок уплаты существующей налоговой задолженности по состоянию на 1 октября 2025 года продлевается до конца 2028 года без начисления процентов.
