Больше газа, ниже налоги: в Узбекистане усилят поддержку теплиц

Соответствующий указ подписал глава республики

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Узбекистане усилят поддержку теплиц, соответствующий указ подписал президент, сообщает Минюст.Цель — увеличение объемов экспорта плодоовощной и продовольственной продукции, дальнейшее развитие деятельности тепличных хозяйств, задействование новых резервов и возможностей.В документе определен комплекс мер по модернизации инфраструктуры тепличного комплекса, внедрению современных энергосберегающих технологий, повышению экономической эффективности отрасли.Основными целевыми показателями по увеличению объемов экспорта плодоовощной и продовольственной продукции, дальнейшему развитию деятельности тепличных хозяйств и созданию цепочки добавленной стоимости на 2025–2027 годы установлены:Помимо гарантированных поставок природного газа для аграриев предусмотрены и другие стимулы. Цель предоставляемых льгот — обеспечить бесперебойную работу тепличных хозяйств:

