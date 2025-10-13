https://uz.sputniknews.ru/20251013/rossiyskaya-armiya-osvobodila-borovskuyu-andreevku-v-xarkovskoy-oblasti-i-moskovskoe-v-dnr-52669250.html

Российская армия освободила Боровскую Андреевку в Харьковской области и Московское в ДНР

Российская армия освободила Боровскую Андреевку в Харьковской области и Московское в ДНР

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Центр" и “Запад”

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Российские бойцы освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области и Московское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Также они нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка, Купянск Харьковской области, Ямполь и Новоселовка Донецкой Народной Республики.Противник потерял:Контроль над населенным пунктом Московское в ДНР установили подразделения группировки войск "Центр".Помимо этого, они поразили живую силу и технику тяжелой механизированной, четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Василевка, Новопавловка, Торецкое, Удачное, Красноармейск, Ленино Донецкой Народной Республики, Ивановка и Филия Днепропетровской области.Потери ВСУ составили:

