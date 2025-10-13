Российская армия освободила Боровскую Андреевку в Харьковской области и Московское в ДНР
15:43 13.10.2025 (обновлено: 16:06 13.10.2025)
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря действиям подразделений группировок войск "Центр" и “Запад”.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Российские бойцы освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области и Московское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также они нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка, Купянск Харьковской области, Ямполь и Новоселовка Донецкой Народной Республики.
Противник потерял:
более 230 военнослужащих;
бронетранспортер М113 производства США;
30 автомобилей;
орудие полевой артиллерии;
семь станций радиоэлектронной борьбы;
пять складов боеприпасов.
Контроль над населенным пунктом Московское в ДНР установили подразделения группировки войск "Центр".
"Подразделения группировки войск "Центр" активными наступательными действиями освободили населенный пункт Московское Донецкой Народной Республики, зашли в восточные районы населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и развивают наступление в его жилых кварталах", — говорится в сводке Минобороны РФ.
Помимо этого, они поразили живую силу и технику тяжелой механизированной, четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Василевка, Новопавловка, Торецкое, Удачное, Красноармейск, Ленино Донецкой Народной Республики, Ивановка и Филия Днепропетровской области.
Потери ВСУ составили:
до 535 военнослужащих;
две боевые бронированные машины;
два пикапа;
три орудия полевой артиллерии.