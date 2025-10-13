Оверчук: После заключения соглашения о ЗСТ товарооборот ЕАЭС и Ирана вырос на треть

https://uz.sputniknews.ru/20251013/soglasheniye-zst-eaeu-iran-tovarooborot-52672539.html
Вступившее в силу 15 мая соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Ирана и полученный Ираном статус государства-наблюдателя при Союзе способствуют укреплению торговых связей и диверсификации структуры поставок
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Начало реализации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Ираном и Евразийским экономическим союзом привело к росту товарооборота на 35%, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.В своем выступлении на трехсторонней встрече Россия – Азербайджан – Иран в Баку он отметил, что вступившее в силу 15 мая соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Ирана и полученный Ираном статус государства-наблюдателя при Союзе способствуют укреплению торговых связей и диверсификации структуры поставок.Он добавил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Ираном вырос на 13,3%, а за январь – июль текущего года — на 11,8%, до $2,7 млрд.Российский экспорт в Иран увеличился на 13,6%, до $1,8 млрд, импорт из Ирана вырос на 8,6%, уточнил вице-премьер РФ.Зампредседателя правительства РФ также сообщил, что 24 сентября состоялось первое заседание Совместного комитета по реализации Соглашения о свободной торговле, по итогам которого приняли план совместных мероприятий по торгово-экономическому сотрудничеству ЕАЭС и Ирана на 2025 – 2028 годы.
17:40 13.10.2025 (обновлено: 17:51 13.10.2025)
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
Начало реализации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Ираном и Евразийским экономическим союзом привело к росту товарооборота на 35%, заявил
вице-премьер России Алексей Оверчук.
В своем выступлении на трехсторонней встрече Россия – Азербайджан – Иран в Баку он отметил, что вступившее в силу 15 мая соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Ирана и полученный Ираном статус государства-наблюдателя при Союзе способствуют укреплению торговых связей и диверсификации структуры поставок.
"Если посмотреть на статистику с мая по июль 2025 года, то есть с момента начала функционирования зоны свободной торговли с ЕАЭС, то мы фиксируем рост товарооборота уже на 35%. Это тот эффект, который начало давать соглашение", — сказал Оверчук.
Он добавил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Ираном вырос на 13,3%, а за январь – июль текущего года — на 11,8%, до $2,7 млрд.
Российский экспорт в Иран увеличился на 13,6%, до $1,8 млрд, импорт из Ирана вырос на 8,6%, уточнил вице-премьер РФ.
"Такими показатели мы имеем в том числе благодаря активному взаимодействию по линии Евразийского экономического союза", — добавил он.
Зампредседателя правительства РФ также сообщил, что 24 сентября состоялось первое заседание Совместного комитета по реализации Соглашения о свободной торговле, по итогам которого приняли план совместных мероприятий по торгово-экономическому сотрудничеству ЕАЭС и Ирана на 2025 – 2028 годы.