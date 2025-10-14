Цифровизация, новые проекты, ГЧП — что изменится в водном хозяйстве Узбекистана
09:50 14.10.2025 (обновлено: 10:12 14.10.2025)
© Getty Images / NurPhotoСельскохозяйственные дроны для аграрного сектора
© Getty Images / NurPhoto
Подписаться
Глава республики дал конкретные поручения ответственным лицам и подписал соответствующие документы.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по цифровизации водного хозяйства, совершенствованию системы управления водными ресурсами на низовом уровне и повышению привлекательности сферы для частного сектора. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с презентацией о цифровизации сферы водного хозяйства
Президент ознакомился с презентацией о цифровизации сферы водного хозяйства
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, в работе нижнего звена системы есть ряд вопросов, требующих комплексного подхода — прежде всего в части повышения эффективности обслуживания, прозрачности расчетов и обеспечения финансовой устойчивости организаций.
Речь шла о мерах по углублению процессов цифровизации и совершенствованию механизмов управления в отрасли:
через информационную платформу "Suv hisobi" будет точно рассчитываться объем использованной воды и в электронном виде доводиться до сведения потребителей;
"Эта система позволит сократить влияние человеческого фактора в расчетах, устранить излишнюю бумажную работу и повысить эффективность использования ресурсов", — говорится в сообщении.
для обеспечения точности данных наладят интеграцию с платформой "Цифровое сельское хозяйство". Благодаря этому информация об орошаемых землях, видах посевов и водных лимитах будет автоматически обновляться;
для объединения всех отраслевых данных в единую систему создадут Центр цифровизации и мониторинга водного хозяйства при Минводхозе. Центр будет анализировать информацию по водному балансу, насосным станциям и расходу воды, создавая условия для автоматизации процессов принятия решений;
в дальнейшем вопросами цифровизации водного хозяйства будет заниматься отдельный замминистра, ответственный за внедрение современных цифровых решений;
в отрасли создают информационную систему "Государственный водный кадастр". Ее полноценный запуск запланирован на апрель 2026-го. Через эту систему данные о водных ресурсах будут собираться из соответствующих министерств и ведомств и формироваться в единой базе. Это упростит процесс обмена информацией и сократит практику ведения бумажной отчетности.
Совершенствование системы оказания услуг подачи воды на низовом уровне
Исходя из потребностей и сезонных условий служб, в них внедрят гибкую систему управления штатами. Эффективность служб будут оценивать на основе KPI-показателей.
С 2026 года система материального стимулирования сотрудников будет напрямую связана с практическими результатами — соотношением между объемом поданной воды и количеством воды, доведенной до конечных потребителей.
Для повышения финансовой самостоятельности учреждения могут направлять 40% поступлений от водного налога на укрепление собственной материально-технической базы.
Расширяется практика государственно-частного партнерства в управлении насосными станциями
В 2026 году 50% насосных станций в Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской и Сырдарьинской областях планируют передать частным партнерам, а к 2027 году — все насосные станции Наманганской области.
"В рамках этого направления в Чартакском районе Наманганской области будет реализован проект "Чартакский опыт" по принципу "одна насосная станция — одна система". Частный партнер будет обеспечивать подачу воды в пределах установленных лимитов, а 40 процентов водного налога, начисленного с площадей, привязанных к насосам, будут перечисляться партнеру. Эти средства пойдут на поэтапную автоматизацию учета воды и модернизацию насосных станций", — говорится в сообщении.
Для разъяснения дехканам и фермерам сути и преимуществ эксперимента реализуют проект "Школа водников". В 2025–2026 годах в каждом районе создадут по одному учебному демонстрационному полю: всего охватят 3,5 тыс. гектаров в 141 районе.
Мирзиёев поручил ответственным лицам ускорить процессы цифровизации в отрасли, полностью автоматизировать учет и отчетность, повысить эффективность обслуживания на местах, расширить практику ГЧП и усилить ответственность работников. Также глава республики подписал соответствующие документы.