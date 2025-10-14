https://uz.sputniknews.ru/20251014/chto-izmenitsya-v-vodnom-xozyaystve-uzbekistana-52678517.html

Цифровизация, новые проекты, ГЧП — что изменится в водном хозяйстве Узбекистана

Глава республики дал конкретные поручения ответственным лицам и подписал соответствующие документы

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по цифровизации водного хозяйства, совершенствованию системы управления водными ресурсами на низовом уровне и повышению привлекательности сферы для частного сектора. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечалось, в работе нижнего звена системы есть ряд вопросов, требующих комплексного подхода — прежде всего в части повышения эффективности обслуживания, прозрачности расчетов и обеспечения финансовой устойчивости организаций. Речь шла о мерах по углублению процессов цифровизации и совершенствованию механизмов управления в отрасли: Совершенствование системы оказания услуг подачи воды на низовом уровне Исходя из потребностей и сезонных условий служб, в них внедрят гибкую систему управления штатами. Эффективность служб будут оценивать на основе KPI-показателей. С 2026 года система материального стимулирования сотрудников будет напрямую связана с практическими результатами — соотношением между объемом поданной воды и количеством воды, доведенной до конечных потребителей. Для повышения финансовой самостоятельности учреждения могут направлять 40% поступлений от водного налога на укрепление собственной материально-технической базы. Расширяется практика государственно-частного партнерства в управлении насосными станциями В 2026 году 50% насосных станций в Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской и Сырдарьинской областях планируют передать частным партнерам, а к 2027 году — все насосные станции Наманганской области. Для разъяснения дехканам и фермерам сути и преимуществ эксперимента реализуют проект "Школа водников". В 2025–2026 годах в каждом районе создадут по одному учебному демонстрационному полю: всего охватят 3,5 тыс. гектаров в 141 районе.Мирзиёев поручил ответственным лицам ускорить процессы цифровизации в отрасли, полностью автоматизировать учет и отчетность, повысить эффективность обслуживания на местах, расширить практику ГЧП и усилить ответственность работников. Также глава республики подписал соответствующие документы.

