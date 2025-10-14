ЕАЭС может стать ключевым узлом мировой транспортной системы — министр ЕЭК
Союз сосредоточен на трех приоритетах: обеспечение беспрепятственного перемещения товаров, повышение эффективности и связуемости транспортной системы, создание общего рынка транспортных услуг.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. ЕАЭС может стать ключевым узлом мировой транспортной системы, заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
В своем выступлении на пленарной сессии международного форума "Евразийский логистический день" в Москве он отметил, что ЕАЭС сосредоточен на трех приоритетах:
обеспечение беспрепятственного перемещения товаров;
повышение эффективности и связуемости транспортной системы;
создание общего рынка транспортных услуг.
Все они реализуются благодаря международной координации, инфраструктурным проектам и внедрению цифровых технологий, которые устраняют барьеры и открывают новые возможности для глобальной логистики.
"Цифровизация транспорта, в частности за счет внедрения электронных накладных, навигационных пломб и реализации Концепции интеллектуальных транспортных систем, существенно повышает эффективность международной логистики, делая ее бесшовной и снижая административные барьеры. В конечном счете все это положительно влияет на рост товарооборота между странами", — пояснил министр.
При этом Союз ведет активную работу по взаимодействию с глобальными инициативами, включая проекты "Один пояс – один путь", Северный морской путь и Транскаспийский маршрут. Ускоряется развитие коридора "Север – Юг" от Балтики через Каспий к Индийскому океану, а модернизация портов Астрахани и Актау и новые железные дороги уже положительно сказываются на росте грузопотока.
"Транспортная инфраструктура стран ЕАЭС находится на этапе активной трансформации, сталкиваясь с вызовами геополитики, экономики и технологий. Однако перспективы остаются оптимистичными: благодаря совместным инициативам, цифровизации и международному сотрудничеству регион может стать ключевым узлом мировой транспортной системы", — резюмировал Кожошев.