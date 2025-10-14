https://uz.sputniknews.ru/20251014/eaeu-transport-logistika-sifrovizatsiya-52688002.html

ЕАЭС может стать ключевым узлом мировой транспортной системы — министр ЕЭК

Союз сосредоточен на трех приоритетах: обеспечение беспрепятственного перемещения товаров, повышение эффективности и связуемости транспортной системы, создание общего рынка транспортных услуг

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. ЕАЭС может стать ключевым узлом мировой транспортной системы, заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В своем выступлении на пленарной сессии международного форума "Евразийский логистический день" в Москве он отметил, что ЕАЭС сосредоточен на трех приоритетах:Все они реализуются благодаря международной координации, инфраструктурным проектам и внедрению цифровых технологий, которые устраняют барьеры и открывают новые возможности для глобальной логистики.При этом Союз ведет активную работу по взаимодействию с глобальными инициативами, включая проекты "Один пояс – один путь", Северный морской путь и Транскаспийский маршрут. Ускоряется развитие коридора "Север – Юг" от Балтики через Каспий к Индийскому океану, а модернизация портов Астрахани и Актау и новые железные дороги уже положительно сказываются на росте грузопотока.

