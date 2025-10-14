https://uz.sputniknews.ru/20251014/mirziyoyev-putin-telefonnyy-razgovor-52697417.html
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает пресс-служба главы республики. Особое внимание собеседники уделили поддержанию динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов кооперации на уровне регионов двух стран. Также лидеры Узбекистана и России с удовлетворением отметили расширяющееся гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства и образования, включая подготовку инженерных кадров. В предыдущий раз президенты созванивались 7 октября — в день рождения главы РФ.
Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — что обсудили лидеры
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает пресс-служба главы республики.
"Состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне", — говорится в сообщении.
Особое внимание собеседники уделили поддержанию динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов кооперации на уровне регионов двух стран.
Также лидеры Узбекистана и России с удовлетворением отметили расширяющееся гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства и образования, включая подготовку инженерных кадров.
В предыдущий раз президенты созванивались 7 октября — в день рождения главы РФ.