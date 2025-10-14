https://uz.sputniknews.ru/20251014/mirziyoyev-putin-telefonnyy-razgovor-52697417.html

Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — что обсудили лидеры

Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — что обсудили лидеры

Sputnik Узбекистан

Особое внимание стороны уделили уделено поддержанию динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов кооперации на уровне регионов двух стран

2025-10-14T17:57+0500

2025-10-14T17:57+0500

2025-10-14T17:57+0500

телефонный разговор

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

владимир путин

сотрудничество

россия

политика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51126832_0:0:3272:1841_1920x0_80_0_0_b15d15cf710c5e8f8f29fbc58e3a6ee3.jpg

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает пресс-служба главы республики. Особое внимание собеседники уделили поддержанию динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов кооперации на уровне регионов двух стран. Также лидеры Узбекистана и России с удовлетворением отметили расширяющееся гуманитарное взаимодействие, прежде всего в области культуры, искусства и образования, включая подготовку инженерных кадров. В предыдущий раз президенты созванивались 7 октября — в день рождения главы РФ.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев владимир путин телефонный разговор