Налоговая сознательность жителей станет залогом развития махаллей в Узбекистане

Налоговая сознательность жителей станет залогом развития махаллей в Узбекистане

Глава республики анонсировал ряд мер по повышению эффективности работы органов самоуправления

общество

махалля

видеоселекторное совещание

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Развитие махаллей в Узбекистане теперь будет напрямую связано с налоговой дисциплиной их жителей. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента Шавката Мирзиёева, сообщил пресс-секретарь главы республики.Речь шла о дальнейшем совершенствовании системы махалли и эффективной организации работы на местах.С этого года Налоговый комитет начнет публиковать рейтинг "Лучшая махалля- налогоплательщик". В нем будут учтены показатели по уплате земельных и имущественных налогов.Махалли, которые войдут в топ-100 рейтинга, получат дополнительные 2 млрд сумов, а также государство оплатит 75% инфраструктурных расходов в рамках "Инициативного бюджета".Кроме того,Место строительства здания определит областной Штаб реформ, он же вынесет решение о выделении земельного участка.Предпринимателей, которые построят в центре города или области здания, первые этажи которых отдадут "махаллинским семеркам", освободят на 3 года от земельного и имущественного налога.В сельской местности такие льготы будут действовать 7 лет.Также есть все основания полагать, что в махаллях республики станет гораздо чище: президент сообщил, что по всей республике будет объявлен месячник чистоты и порядка.Соответствующие поручения получили хокимы городов и районов. Замхокимам, ответственным за благоустройство, поручено организовать круглосуточные бригады и провести уборку улиц, территорий жилых и многоквартирных домов, а также социальных объектов. Для этого полностью задействуют спецтехнику предприятий "Тоза худуд".Сотрудники МВД и Нацгвардии будут выписывать штрафы за выброс мусора в неположенном месте, а также установят ежедневный контроль в городских и районных центрах.

