В ЕАЭС выросли объемы прямых инвестиций и взаимной торговли услугами — ЕЭК

Евразийская экономическая комиссия позитивно оценила влияние экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах Союза

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В ЕАЭС выросли объемы взаимной торговли услугами и прямых инвестиций. Об этом свидетельствуют данные прошлогоднего мониторинга. Соответствующий доклад по его итогам одобрила Коллегия ЕЭК. В соответствии с докладом, в Евразийском экономическом союзе наблюдается устойчивая позитивная динамика. Один из основных показателей — сокращение препятствий на внутреннем рынке Союза: за год их число уменьшилось с 46 до 36, то есть более чем на 20%. Это напрямую способствует повышению доступности рынков сбыта для предпринимателей и расширяет возможности для взаимной торговли.Положительные тенденции зафиксированы и по значениям показателей конечного эффекта. Так, объем взаимной торговли услугами между странами Союза в 2024 году вырос на 16% по сравнению с 2023 годом. Если сравнивать с базовым значением 2022 года, рост за два года составил 42%.Вместе с тем интеграционные процессы стимулируют инвестиционную активность. Объем накопленных взаимных прямых инвестиций в государствах-членах за 2022 – 2024 годы увеличился почти на 17%.

