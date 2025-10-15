https://uz.sputniknews.ru/20251015/eaeu-ekonomicheskaya-integratsiya-vliyaniye-biznes-52713002.html
В ЕАЭС выросли объемы прямых инвестиций и взаимной торговли услугами — ЕЭК
В ЕАЭС выросли объемы прямых инвестиций и взаимной торговли услугами — ЕЭК
Sputnik Узбекистан
Евразийская экономическая комиссия позитивно оценила влияние экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах Союза
2025-10-15T15:30+0500
2025-10-15T15:30+0500
2025-10-15T15:30+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
торговля
инвестиции
интеграция
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/07/33663156_0:0:2426:1366_1920x0_80_0_0_0401d17c3a637b3e3343a73454a9a4e8.jpg
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В ЕАЭС выросли объемы взаимной торговли услугами и прямых инвестиций. Об этом свидетельствуют данные прошлогоднего мониторинга. Соответствующий доклад по его итогам одобрила Коллегия ЕЭК. В соответствии с докладом, в Евразийском экономическом союзе наблюдается устойчивая позитивная динамика. Один из основных показателей — сокращение препятствий на внутреннем рынке Союза: за год их число уменьшилось с 46 до 36, то есть более чем на 20%. Это напрямую способствует повышению доступности рынков сбыта для предпринимателей и расширяет возможности для взаимной торговли.Положительные тенденции зафиксированы и по значениям показателей конечного эффекта. Так, объем взаимной торговли услугами между странами Союза в 2024 году вырос на 16% по сравнению с 2023 годом. Если сравнивать с базовым значением 2022 года, рост за два года составил 42%.Вместе с тем интеграционные процессы стимулируют инвестиционную активность. Объем накопленных взаимных прямых инвестиций в государствах-членах за 2022 – 2024 годы увеличился почти на 17%.
https://uz.sputniknews.ru/20251014/eaeu-transport-logistika-sifrovizatsiya-52688002.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/07/33663156_0:0:1933:1450_1920x0_80_0_0_229cd946f12852de8e9c0a677db0f4a5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс экономика интеграция еэк
еаэс экономика интеграция еэк
В ЕАЭС выросли объемы прямых инвестиций и взаимной торговли услугами — ЕЭК
Евразийская экономическая комиссия позитивно оценила влияние экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах Союза.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik.
В ЕАЭС выросли объемы взаимной торговли услугами и прямых инвестиций. Об этом свидетельствуют данные прошлогоднего мониторинга. Соответствующий доклад по его итогам одобрила
Коллегия ЕЭК.
В соответствии с докладом, в Евразийском экономическом союзе наблюдается устойчивая позитивная динамика. Один из основных показателей — сокращение препятствий на внутреннем рынке Союза: за год их число уменьшилось с 46 до 36, то есть более чем на 20%. Это напрямую способствует повышению доступности рынков сбыта для предпринимателей и расширяет возможности для взаимной торговли.
Положительные тенденции зафиксированы и по значениям показателей конечного эффекта. Так, объем взаимной торговли услугами между странами Союза в 2024 году вырос на 16% по сравнению с 2023 годом. Если сравнивать с базовым значением 2022 года, рост за два года составил 42%.
Вместе с тем интеграционные процессы стимулируют инвестиционную активность. Объем накопленных взаимных прямых инвестиций в государствах-членах за 2022 – 2024 годы увеличился почти на 17%.
"Представленные цифры — это не просто статистика, это прямое доказательство того, что наша совместная работа по углублению интеграции приносит реальные плоды. Снижение барьеров, рост торговли услугами и увеличение взаимных инвестиций формируют прочную основу для устойчивого экономического развития всего нашего Союза. Мы продолжим курс на создание бесшовной экономической среды, где каждый предприниматель сможет в полной мере реализовать свой потенциал на общем рынке ЕАЭС", — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.