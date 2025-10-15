https://uz.sputniknews.ru/20251015/mirziyoyev-poyezdka-avtobus-ulitsa-rekonstruktsiya-52723938.html

Мирзиёев: Мы улучшаем дороги и развиваем общественный транспорт для удобства людей

Президент проехал на автобусе по реконструированному участку улицы Шота Руставели в Ташкенте. Реализация данного проекта позволила увеличить пассажиропоток, пропускную способность дороги и среднюю скорость движения

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Мы улучшаем дороги и развиваем общественный транспорт, чтобы людям было удобно, отметил Шавкат Мирзиёев. Глава Узбекистана проехал на автобусе по улице Шота Руставели в Яккасарайском районе Ташкента и пообщался с пассажирами, сообщает пресс-служба президента.Улица Шота Руставели — одна из центральных магистралей, соединяющих несколько районов столицы. Для улучшения транспортного потока участок дороги от улицы Мирабад до улицы Чоштепа протяженностью почти 7 километров реконструировали.Теперь движение здесь организовано по 10 полосам: шесть предназначены для автомобилей, две – для автобусов, а еще две – для парковки.Систему BRT (Bus Rapid Transit) – выделенные полосы для общественного транспорта на основе опыта развитых стран — в Ташкенте внедрили впервые. Нововведение ускорило движение автобусов и повысило комфорт пассажиров.В рамках проекта установили 21 новую автобусную остановку и 463 "умных" светофора, внедрили интеллектуальную транспортную систему. Также предусмотрели парковочные зоны, велосипедные дорожки, зеленые территории, системы полива и дренажа.Главе республики также представили проекты по расширению сети выделенных автобусных полос и созданию транспортных узлов вокруг столицы.Он поручил ответственным лицам принять меры к сокращению заторов и обеспечить эффективную транспортную связь между Ташкентом и Новым Ташкентом.

