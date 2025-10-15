Мирзиёев: Мы улучшаем дороги и развиваем общественный транспорт для удобства людей
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с результатами реконструкции улицы Шота Руставели в городе Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
Реализация данного проекта позволила увеличить пассажиропоток, пропускную способность дороги и среднюю скорость движения.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Мы улучшаем дороги и развиваем общественный транспорт, чтобы людям было удобно, отметил Шавкат Мирзиёев. Глава Узбекистана проехал на автобусе по улице Шота Руставели в Яккасарайском районе Ташкента и пообщался с пассажирами, сообщает пресс-служба президента.
Улица Шота Руставели — одна из центральных магистралей, соединяющих несколько районов столицы. Для улучшения транспортного потока участок дороги от улицы Мирабад до улицы Чоштепа протяженностью почти 7 километров реконструировали.
Теперь движение здесь организовано по 10 полосам: шесть предназначены для автомобилей, две – для автобусов, а еще две – для парковки.
Систему BRT (Bus Rapid Transit) – выделенные полосы для общественного транспорта на основе опыта развитых стран — в Ташкенте внедрили впервые. Нововведение ускорило движение автобусов и повысило комфорт пассажиров.
"В результате реализации проекта стоимостью 19,2 миллиона долларов пассажиропоток вырос с 2,5 тысячи до 6 тысяч человек в час. Пропускная способность дороги достигла 40 тысяч автомобилей в сутки, а средняя скорость движения увеличилась с 23 до 30 километров в час. Главное – повысился уровень безопасности, значительно сократилось количество дорожно-транспортных происшествий", — говорится в сообщении.
В рамках проекта установили 21 новую автобусную остановку и 463 "умных" светофора, внедрили интеллектуальную транспортную систему. Также предусмотрели парковочные зоны, велосипедные дорожки, зеленые территории, системы полива и дренажа.
Главе республики также представили проекты по расширению сети выделенных автобусных полос и созданию транспортных узлов вокруг столицы.
"Если бы мы не строили новые линии метро и не закупали современные автобусы, сегодня движение в Ташкенте стало бы крайне затруднительным. Поэтому мы улучшаем дороги и развиваем общественный транспорт, чтобы людям было удобно. Такую работу продолжим во всех наших городах", – отметил Мирзиёев.
Он поручил ответственным лицам принять меры к сокращению заторов и обеспечить эффективную транспортную связь между Ташкентом и Новым Ташкентом.