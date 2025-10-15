https://uz.sputniknews.ru/20251015/mirziyoyev-vstrecha-kompanii-saudovskaya-araviya-52718833.html
Мирзиёев: Мы высоко ценим вклад саудовских партнеров в развитие Узбекистана
Мирзиёев: Мы высоко ценим вклад саудовских партнеров в развитие Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Глава республики встретился с руководителями ведущих компаний Саудовской Аравии и пригласил их активно участвовать в новых взаимовыгодных проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры и повышение качества жизни населения
2025-10-15T16:08+0500
2025-10-15T16:08+0500
2025-10-15T16:18+0500
узбекистан
президент узбекистана
встреча
компания
саудовская аравия
сотрудничество
инвестиции
проект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0f/52718213_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_968260d43518161fe2267e687ea7d775.jpg
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Мы высоко ценим вклад наших саудовских партнеров в развитие Узбекистана, заявил Шавкат Мирзиёев на встрече с руководителями ведущих компаний Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба президента. Отмечалось, что исторический проект — строительство нового международного аэропорта Ташкента — станет еще одним ярким свидетельством плодотворного и долгосрочного партнерства между двумя странами. Руководитель страны обозначил приоритетные направления дальнейшей кооперации, отметив особое значение энергетических проектов. Сегодня компания "ACWA Power" осуществляет в республике проекты на $15 млрд, включая строительство ветровых и солнечных электростанций в регионах, развитие "зеленого" водорода. Широкое использование продукции национальных производителей при реализации таких проектов придаст дополнительный импульс развитию промышленного потенциала страны. Отдельное внимание уделили укреплению взаимодействия в сфере информационных технологий и ИИ. Вместе с тем Узбекистан располагает значительными запасами вольфрама, молибдена, магния, лития, графита, титана и других стратегически важных полезных ископаемых. В Ташкентской и Самаркандской областях планируют создание "Технопарка металлов будущего", где наладят выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. В этой связи глава республики предложил саудовским инвесторам активно участвовать в проектах полного производственного цикла: от геологоразведки и добычи сырья до переработки и выпуска готовой продукции. В области инфраструктуры Мирзиёев отметил успешное сотрудничество с компанией "Miahona" по проектам очистки сточных вод в Фергане и Джизаке, развитию систем водоснабжения и модернизации насосных станций в Каракалпакстане. Также достигнуты договоренности с компанией "Saudi Tabreed" по развитию коммунальной сферы. В свою очередь представители ведущих деловых кругов Саудовской Аравии высоко оценили экономическую политику, устойчивый рост, благоприятный инвестиционный климат Нового Узбекистана и поделились планами по дальнейшему углублению взаимовыгодного партнерства и продвижению в республике конкретных проектов и программ.
узбекистан
саудовская аравия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0f/52718213_186:146:1129:853_1920x0_80_0_0_6b8d9d94cca6c2568ce4acbf6ad21a73.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан саудовская аравия проекты
узбекистан саудовская аравия проекты
Мирзиёев: Мы высоко ценим вклад саудовских партнеров в развитие Узбекистана
16:08 15.10.2025 (обновлено: 16:18 15.10.2025)
Глава республики встретился с руководителями ведущих компаний Саудовской Аравии и пригласил их активно участвовать в новых взаимовыгодных проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры и повышение качества жизни населения.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik
. Мы высоко ценим вклад наших саудовских партнеров в развитие Узбекистана, заявил Шавкат Мирзиёев на встрече с руководителями ведущих компаний Саудовской Аравии, сообщает
пресс-служба президента.
Отмечалось, что исторический проект — строительство нового международного аэропорта Ташкента — станет еще одним ярким свидетельством плодотворного и долгосрочного партнерства между двумя странами.
"Мы высоко ценим значимый вклад наших саудовских партнеров в экономическую трансформацию и развитие Узбекистана", — подчеркнул Мирзиёев.
Руководитель страны обозначил приоритетные направления дальнейшей кооперации, отметив особое значение энергетических проектов.
Сегодня компания "ACWA Power" осуществляет в республике проекты на $15 млрд, включая строительство ветровых и солнечных электростанций в регионах, развитие "зеленого" водорода.
Широкое использование продукции национальных производителей при реализации таких проектов придаст дополнительный импульс развитию промышленного потенциала страны.
Отдельное внимание уделили укреплению взаимодействия в сфере информационных технологий и ИИ.
"Компания "Data Volt" успешно реализует проект по созданию современного дата-центра в Ташкенте. Выражена готовность к поддержке аналогичных центров в Новом Ташкенте и Бухаре, а также участию других саудовских компаний в цифровых инициативах", — говорится в сообщении.
Вместе с тем Узбекистан располагает значительными запасами вольфрама, молибдена, магния, лития, графита, титана и других стратегически важных полезных ископаемых. В Ташкентской и Самаркандской областях планируют создание "Технопарка металлов будущего", где наладят выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
В этой связи глава республики предложил саудовским инвесторам активно участвовать в проектах полного производственного цикла: от геологоразведки и добычи сырья до переработки и выпуска готовой продукции.
В области инфраструктуры Мирзиёев отметил успешное сотрудничество с компанией "Miahona" по проектам очистки сточных вод в Фергане и Джизаке, развитию систем водоснабжения и модернизации насосных станций в Каракалпакстане.
Также достигнуты договоренности с компанией "Saudi Tabreed" по развитию коммунальной сферы.
"Президент пригласил компании Королевства к активному участию в новых взаимовыгодных проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры и повышение качества жизни населения", — говорится в сообщении.
В свою очередь представители ведущих деловых кругов Саудовской Аравии высоко оценили экономическую политику, устойчивый рост, благоприятный инвестиционный климат Нового Узбекистана и поделились планами по дальнейшему углублению взаимовыгодного партнерства и продвижению в республике конкретных проектов и программ.