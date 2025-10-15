https://uz.sputniknews.ru/20251015/mirziyoyev-vstrecha-kompanii-saudovskaya-araviya-52718833.html

Мирзиёев: Мы высоко ценим вклад саудовских партнеров в развитие Узбекистана

Мирзиёев: Мы высоко ценим вклад саудовских партнеров в развитие Узбекистана

Глава республики встретился с руководителями ведущих компаний Саудовской Аравии и пригласил их активно участвовать в новых взаимовыгодных проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры и повышение качества жизни населения

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Мы высоко ценим вклад наших саудовских партнеров в развитие Узбекистана, заявил Шавкат Мирзиёев на встрече с руководителями ведущих компаний Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба президента. Отмечалось, что исторический проект — строительство нового международного аэропорта Ташкента — станет еще одним ярким свидетельством плодотворного и долгосрочного партнерства между двумя странами. Руководитель страны обозначил приоритетные направления дальнейшей кооперации, отметив особое значение энергетических проектов. Сегодня компания "ACWA Power" осуществляет в республике проекты на $15 млрд, включая строительство ветровых и солнечных электростанций в регионах, развитие "зеленого" водорода. Широкое использование продукции национальных производителей при реализации таких проектов придаст дополнительный импульс развитию промышленного потенциала страны. Отдельное внимание уделили укреплению взаимодействия в сфере информационных технологий и ИИ. Вместе с тем Узбекистан располагает значительными запасами вольфрама, молибдена, магния, лития, графита, титана и других стратегически важных полезных ископаемых. В Ташкентской и Самаркандской областях планируют создание "Технопарка металлов будущего", где наладят выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. В этой связи глава республики предложил саудовским инвесторам активно участвовать в проектах полного производственного цикла: от геологоразведки и добычи сырья до переработки и выпуска готовой продукции. В области инфраструктуры Мирзиёев отметил успешное сотрудничество с компанией "Miahona" по проектам очистки сточных вод в Фергане и Джизаке, развитию систем водоснабжения и модернизации насосных станций в Каракалпакстане. Также достигнуты договоренности с компанией "Saudi Tabreed" по развитию коммунальной сферы. В свою очередь представители ведущих деловых кругов Саудовской Аравии высоко оценили экономическую политику, устойчивый рост, благоприятный инвестиционный климат Нового Узбекистана и поделились планами по дальнейшему углублению взаимовыгодного партнерства и продвижению в республике конкретных проектов и программ.

