Мирзиёев принял министра инвестиций Саудовской Аравии — подробности переговоров

Особое внимание стороны уделили скорейшей реализации проектов и инициатив в сфере "зеленой" энергетики, сельского хозяйства, электротехники, недвижимости, модернизации инфраструктуры в регионах республики и других приоритетных направлениях
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Стороны отметили динамичное развитие плодотворного взаимодействия: активизацию контактов на всех уровнях, рост объемов взаимной торговли, прямых инвестиций и числа СП, а также увеличение частоты авиарейсов между двумя странами. Собеседники высоко оценили результаты очередных заседаний Межправкомиссии и Делового совета, прошедших накануне в Ташкенте. Особое внимание уделили скорейшей реализации проектов и инициатив в сфере "зеленой" энергетики, сельского хозяйства, электротехники, недвижимости, модернизации инфраструктуры в регионах страны и других приоритетных направлениях.
14:59 15.10.2025 (обновлено: 15:02 15.10.2025)
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
"Высокий гость передал главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда и Наследного принца, Премьер-министра Мухаммада бин Салмана Аль Сауда. Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-саудовского многопланового сотрудничества и полномасштабного партнерства в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне", — говорится в сообщении.
Стороны отметили динамичное развитие плодотворного взаимодействия: активизацию контактов на всех уровнях, рост объемов взаимной торговли, прямых инвестиций и числа СП, а также увеличение частоты авиарейсов между двумя странами.
"Портфель совместных проектов достиг 27 миллиардов долларов. С компанией ACWA Power реализуется ряд крупных проектов в энергетике на сумму 15 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Собеседники высоко оценили результаты очередных заседаний Межправкомиссии и Делового совета, прошедших накануне в Ташкенте.
Особое внимание уделили скорейшей реализации проектов и инициатив в сфере "зеленой" энергетики, сельского хозяйства, электротехники, недвижимости, модернизации инфраструктуры в регионах страны и других приоритетных направлениях.