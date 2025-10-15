Мирзиёев принял министра инвестиций Саудовской Аравии — подробности переговоров

https://uz.sputniknews.ru/20251015/mirziyoyev-vstrecha-ministr-investitsiy-saudovskaya-araviya-52716171.html

Особое внимание стороны уделили скорейшей реализации проектов и инициатив в сфере "зеленой" энергетики, сельского хозяйства, электротехники, недвижимости, модернизации инфраструктуры в регионах республики и других приоритетных направлениях

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Стороны отметили динамичное развитие плодотворного взаимодействия: активизацию контактов на всех уровнях, рост объемов взаимной торговли, прямых инвестиций и числа СП, а также увеличение частоты авиарейсов между двумя странами. Собеседники высоко оценили результаты очередных заседаний Межправкомиссии и Делового совета, прошедших накануне в Ташкенте. Особое внимание уделили скорейшей реализации проектов и инициатив в сфере "зеленой" энергетики, сельского хозяйства, электротехники, недвижимости, модернизации инфраструктуры в регионах страны и других приоритетных направлениях.

