Центр продвижения инвестиций и торговли Узбекистана открыли в Шанхае

Китайская сторона подчеркнула значение Центра как ключевого инструмента для установления прямых контактов между компаниями двух стран, содействия реализации инвестпроектов и увеличения объемов взаимной торговли
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Китае открыли Центр продвижения инвестиций и торговли Узбекистана, сообщает ИА "Дунё". Речь также шла о важности сотрудничества в рамках проекта "Один пояс, один путь", отмечалось наличие всех необходимых условий для дальнейшего углубления стратегического партнерства между Узбекистаном и КНР.Китайская сторона подчеркнула значение Центра как ключевого инструмента для установления прямых контактов между компаниями двух стран, содействия реализации инвестпроектов и увеличения объемов взаимной торговли.
09:50 15.10.2025 (обновлено: 10:43 15.10.2025)
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik.
В Китае открыли Центр продвижения инвестиций и торговли Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
"В Шанхае состоялась торжественная церемония открытия Центра продвижения инвестиций и торговли Узбекистана. Основная задача центра — предоставить информацию об экономических, инвестиционных и экспортных возможностях Узбекистана и служить практической площадкой для установления прямых контактов между деловыми кругами двух стран-партнеров", — говорится в сообщении.
Речь также шла о важности сотрудничества в рамках проекта "Один пояс, один путь", отмечалось наличие всех необходимых условий для дальнейшего углубления стратегического партнерства между Узбекистаном и КНР.
Китайская сторона подчеркнула значение Центра как ключевого инструмента для установления прямых контактов между компаниями двух стран, содействия реализации инвестпроектов и увеличения объемов взаимной торговли.