Центр продвижения инвестиций и торговли Узбекистана открыли в Шанхае

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Китае открыли Центр продвижения инвестиций и торговли Узбекистана, сообщает ИА "Дунё". Речь также шла о важности сотрудничества в рамках проекта "Один пояс, один путь", отмечалось наличие всех необходимых условий для дальнейшего углубления стратегического партнерства между Узбекистаном и КНР.Китайская сторона подчеркнула значение Центра как ключевого инструмента для установления прямых контактов между компаниями двух стран, содействия реализации инвестпроектов и увеличения объемов взаимной торговли.

