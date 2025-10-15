https://uz.sputniknews.ru/20251015/v-chem-opasnost-sushilok-dlya-ruk-52704134.html

Врач: в чем опасность сушилок для рук

Врач: в чем опасность сушилок для рук

Специалист рассказал, какие инфекции можно подхватить, если регулярно пользоваться такими приборами

Сушилки для рук могут нанести вред здоровью, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева.Он пояснил, что кожный барьер человека — это защитный механизм, гидролипидный слой на руках обеспечивает постоянную влажность кожи и предотвращает заражение многими инфекциями.Он посоветовал по возможности использовать бумажные полотенца.По его мнению, необходимости в том, чтобы сушить руки таким способом, на самом деле нет. Лучше оставить их влажными.

