Врач: в чем опасность сушилок для рук
Специалист рассказал, какие инфекции можно подхватить, если регулярно пользоваться такими приборами.
Сушилки для рук могут нанести вред здоровью, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Дениса Прокофьева.
Он пояснил, что кожный барьер человека — это защитный механизм, гидролипидный слой на руках обеспечивает постоянную влажность кожи и предотвращает заражение многими инфекциями.
"Когда идет поток сильно горячего воздуха, в первую очередь наступает разрушение гидролипидного слоя кожи, во-вторых, большие температуры подвергают возможному риску обезвоживания кожи, чрезмерная сухость кожи может приводить к распространению грибковых инфекций, также сама сушилка может носить в себе риски формирования микробов и бактерий, это прекрасная среда для размножения. Если их не дезинфицировать должным образом, то они сами будут служить источником распространения инфекции", — предупредил специалист.
Он посоветовал по возможности использовать бумажные полотенца.
"Конечно, предпочтительнее делать выбор в пользу обычных бумажных полотенец. Это будет намного правильней. Не стоит забывать, что вирус на поверхности может существовать более 48 часов. И даже того теплого воздуха недостаточно для того, чтобы его полностью убить. А учитывая большой поток людей, которые пользуются этими сушилками, это, безусловно, один из механизмов распространения инфекции", — сказал врач.
По его мнению, необходимости в том, чтобы сушить руки таким способом, на самом деле нет. Лучше оставить их влажными.