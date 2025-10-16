https://uz.sputniknews.ru/20251016/baxtiyor-saidov-korol-iordanii-vstrecha-rim-52733868.html
Что обсудили глава МИД Узбекистана и Король Иордании
Что обсудили глава МИД Узбекистана и Король Иордании
Sputnik Узбекистан
Бахтиёр Саидов: Наша встреча подтвердила прочную дружбу и взаимное уважение, которые объединяют Узбекистан и Иорданию
2025-10-16T10:58+0500
2025-10-16T10:58+0500
2025-10-16T10:59+0500
политика
мид узбекистана
премьер-министр
бахтиёр саидов
иордания
встреча
рим
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52734012_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_1a0f324befa980f484c894017dfc1e2a.jpg
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в ходе визита в Италию встретился с Королем Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.Саидов также отметил, что, руководствуясь общими ценностями и духом партнерства, министерства иностранных дел продолжат работу, "открывая новые возможности для сотрудничества в интересах процветания и благополучия наших народов".
https://uz.sputniknews.ru/20250826/shavkatu-mirziyoevu-vruchili-vysshuyu-nagradu-iordanii-51528319.html
иордания
рим
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52734012_90:0:2366:1707_1920x0_80_0_0_15bfc423dbad3ff85ed48043c6678ec8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мид узбекистан бахтиёр саидов король иордания встреча
мид узбекистан бахтиёр саидов король иордания встреча
Что обсудили глава МИД Узбекистана и Король Иордании
10:58 16.10.2025 (обновлено: 10:59 16.10.2025)
Бахтиёр Саидов: Наша встреча подтвердила прочную дружбу и взаимное уважение, которые объединяют Узбекистан и Иорданию.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik
. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в ходе визита в Италию встретился с Королем Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил
в своем Telegram-канале.
"В Риме мы встретились с Королем Иордании Абдаллой II бин Аль-Хусейном и передали ему приветствия Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. Наша встреча подтвердила прочную дружбу и взаимное уважение, которые объединяют Узбекистан и Иорданию. Обе страны глубоко привержены укреплению сотрудничества в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах", — говорится в сообщении.
Саидов также отметил, что, руководствуясь общими ценностями и духом партнерства, министерства иностранных дел продолжат работу, "открывая новые возможности для сотрудничества в интересах процветания и благополучия наших народов".