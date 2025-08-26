https://uz.sputniknews.ru/20250826/shavkatu-mirziyoevu-vruchili-vysshuyu-nagradu-iordanii-51528319.html

Шавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Иордании

Шавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Иордании

По итогам визита Короля Иордании в Узбекистан и прошедших переговоров отношения между странами вышли на новый уровень партнерства. Лидер Узбекистана поблагодарил главу Иордании за высокую награду и пожелал мира и процветания народу этой страны

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Иордании, сообщает пресс-служба лидера страны. Его лично вручил король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн. Он также отметил вклад Абдаллы II ибн аль-Хусейна в стремительное развитие Иордании, реализацию страной миролюбивой внешней политики, рост ее авторитета и влияния в международном сообществе. Лидер Узбекистана поблагодарил главу Иордании за высокую награду и пожелал мира и процветания народу этой страны.

