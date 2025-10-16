https://uz.sputniknews.ru/20251016/mirziyoyev-start-stroitelstvo-aeroport-52732920.html

Мирзиёев: Цель — превратить Узбекистан в крупный авиационный хаб

Мирзиёев: Цель — превратить Узбекистан в крупный авиационный хаб

Глава республики дал старт строительству нового Ташкентского международного аэропорта на площади 1 300 гектаров. Проект включает четыре этапа.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Мы ставим перед собой цель превратить Узбекистан в крупный авиационный хаб, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии, посвященной началу строительства нового международного аэропорта в Ташобласти. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечалось, Новый Ташкент, который строят по инициативе руководителя страны, благодаря удобному расположению, инвестиционной привлекательности и комфортным условиям для жизни, должен стать одним из наиболее оживленных центров республики. В связи с этим последовательно развивают все направления транспортной инфраструктуры, особое внимание уделяя формированию новой экосистемы в авиационной отрасли: Строительство нового международного аэропорта создаст для этого прочную основу. За последние восемь лет пассажиропоток в столицу Узбекистана утроился и достиг 9 млн человек в год, ожидают, что к 2040 году он превысит 24 млн. Однако действующий аэропорт, рассчитанный на 11 млн пассажиров в год и расположенный в городской черте, невозможно расширить. Поэтому, с учетом предложений ведущих международных экспертов и мнений широкой общественности, принято решение построить новый международный аэропорт на территории Уртачирчикского и Куйичирчикского районов на площади 1 300 гектаров. Кроме того, Мирзиёев поблагодарил присутствовавших на мероприятии зарубежных партнеров, представителей финансовых институтов и туркомпаний, а также выразил высокое доверие инженерам и строителям, участвующим в реализации проекта. После чего глава республики заложил капсулу в фундамент нового Ташкентского международного аэропорта, дав официальный старт его строительству.

