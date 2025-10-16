Мирзиёев: Цель — превратить Узбекистан в крупный авиационный хаб
Шавкат Мирзиёев Тошкент вилоятида янги халқаро аэропорт лойиҳаси тақдимоти билан танишди
Глава республики дал старт строительству нового Ташкентского международного аэропорта на площади 1 300 гектаров. Проект включает четыре этапа.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Мы ставим перед собой цель превратить Узбекистан в крупный авиационный хаб, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии, посвященной началу строительства нового международного аэропорта в Ташобласти. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечалось, Новый Ташкент, который строят по инициативе руководителя страны, благодаря удобному расположению, инвестиционной привлекательности и комфортным условиям для жизни, должен стать одним из наиболее оживленных центров республики.
В связи с этим последовательно развивают все направления транспортной инфраструктуры, особое внимание уделяя формированию новой экосистемы в авиационной отрасли:
в разных регионах реконструируют 7 международных аэропортов в соответствии с современными стандартами;
одновременно построили новые аэропорты в Муйнаке, Коканде, Заамине, Шахрисабзе, Сариасии и Сохе. В результате общее число аэропортов в стране достигнет восемнадцати;
благодаря созданию конкурентной среды в отрасли появились 15 новых авиакомпаний, а парк воздушных судов увеличился с 26 до 105 самолетов;
сегодня регулярные рейсы в Узбекистан осуществляет 51 авиакомпания из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Южной Кореи, Китая, Индии, Малайзии, Турции, России, Польши и других стран;
в ближайшие пять лет количество самолетов в авиапарке достигнет 180, число маршрутов — 230, а объем внутренних и международных рейсов увеличится до 200 тыс. в год;
последовательно продолжится реализация мер по развитию аэропортовой инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства.
"В конечном итоге мы ставим перед собой цель превратить Узбекистан в крупный авиационный хаб, соединяющий Восток и Запад, Север и Юг", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Строительство нового международного аэропорта создаст для этого прочную основу.
За последние восемь лет пассажиропоток в столицу Узбекистана утроился и достиг 9 млн человек в год, ожидают, что к 2040 году он превысит 24 млн. Однако действующий аэропорт, рассчитанный на 11 млн пассажиров в год и расположенный в городской черте, невозможно расширить.
Поэтому, с учетом предложений ведущих международных экспертов и мнений широкой общественности, принято решение построить новый международный аэропорт на территории Уртачирчикского и Куйичирчикского районов на площади 1 300 гектаров.
"Проект, реализуемый совместно с международным консорциумом компаний Vision Invest Саудовской Аравии, Sojitz Японии и Incheon Южной Кореи, включает четыре этапа. На первом этапе стоимостью 2,5 миллиарда долларов будут возведены аэровокзальный комплекс и аэродром. После завершения строительства аэропорт сможет ежегодно обслуживать до 20 миллионов пассажиров и 129 тысяч тонн грузов, выполнять до 30 взлетов и посадок в час, использовать 14 телескопических трапов и одновременно размещать 62 самолета", — говорится в сообщении.
Кроме того,
новый аэропорт будет полностью соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO) по качеству обслуживания, безопасности полетов и техническому регулированию;
в нем установят самые современные аэронавигационные и метеотехнические системы, позволяющие принимать самолеты при любых погодных условиях;
новый аэропорт станет первым в регионе, соответствующим принципам "зеленого" строительства;
в терминале предусмотрена зона duty free площадью 46 тыс. квадратных метров.
возведение аэропорта станет частью формирования мультимодального транспортного узла;
новый комплекс будет напрямую связан с автомагистралями Ташкент – Самарканд, Ташкент – Андижан и Ташкент – Бостанлык;
здесь же построят современную железнодорожную станцию, по которой начнут курсировать скоростные поезда, а между центрами Ташкента и Нового Ташкента наладят движение шаттл-транспорта.
"Самое главное, новый аэропорт станет не только транспортным, но и экономическим центром. Проект принесет стране свыше 27 миллиардов долларов дохода, будет способствовать дальнейшему развитию сферы услуг, промышленности и туризма, а также созданию тысяч новых рабочих мест", — говорится в сообщении.
Мирзиёев поблагодарил присутствовавших на мероприятии зарубежных партнеров, представителей финансовых институтов и туркомпаний, а также выразил высокое доверие инженерам и строителям, участвующим в реализации проекта.
После чего глава республики заложил капсулу в фундамент нового Ташкентского международного аэропорта, дав официальный старт его строительству.
