Ферганский ренессанс: как проходит первый форум мира

Ферганский ренессанс: как проходит первый форум мира

Sputnik Узбекистан

В первый день его работы участники обсудили возможные вызовы и угрозы, потенциально опасные для выстраивания межрегионального сотрудничества, преимущества и достижения Ферганской долины, меры по стимулированию межрегиональной торговли и многое другое

ФЕРГАНА, 16 окт — Sputnik. Накануне стартовал I Ферганский форум мира. Он задумывался как инновационная региональная платформа для международного диалога, укрепления доверия и взаимодействия не только между странами ЦА, но и со всем мировым сообществом, сообщает корреспондент Sputnik.Первое пленарное заседание на тему "Ферганская долина: объединяя усилия ради мира и прогресса" открыл директор Института стратегических и межрегиональных исследований Узбекистана Элдор Арипов.Он поблагодарил коллег из Таджикистана и Кыргызстана, участвовавших в организации данного мероприятия.С приветственной речью также выступил хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров. Он отметил, что в условиях глобальных угроз и геополитических изменений вопрос безопасности в Центральной Азии приобретает все большую актуальность.Форум объединил свыше 300 человек, из которых примерно 150 — из стран Центральной Азии.Участниками сессий стали эксперты ведущих "мозговых центров" СНГ, Азии, Европы, Америки, работники СМИ, бизнесмены, академики и молодые активисты из всех стран Центральной Азии.К дискуссиям также присоединились представители международных организаций — ООН, ШОС, СНГ, СВМДА, ЕС и ОБСЕ.В первый день форума обсудили возможные вызовы и угрозы, потенциально опасные для выстраивания межрегионального сотрудничества, поговорили о преимуществах и достижениях Ферганской долины, о мерах, которые нужно принять для стимулирования межрегиональной торговли и многом другом.Неоднократно отмечали историческую значимость трехсторонней встречи лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в марте этого года в Худжанде. Тогда стороны подписали историческое соглашение о точке стыка госграниц трех республик. Кроме того, в рамках встречи Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали Худжандскую декларацию о вечной дружбе.Как отметил в своем выступлении председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода, встреча в Худжанде показала всему миру, что народы Центральной Азии способны решать даже самые сложные вопросы путем переговоров.Он также отметил, что Согдийская область готова предложить площадки для реализации совместных турпроектов.Замминистра иностранных дел РУз Бобур Усманов, в свою очередь, подчеркнул, что Центральная Азия превращается в регион новых возможностей.По его словам, перед странами региона стоит задача создать единое пространство развития, где ключевыми принципами станут взаимная поддержка, открытость и готовность к совместному поиску решений по всем актуальным вопросам.Он также добавил, что Узбекистан активно готовится к очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в середине ноября в Ташкенте.К словам о создании "единого пространства" для расширения торговли присоединился директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. Он отметил, что сейчас идет процесс интеграции различных структур в рамках единой Евразии.В связи с этим, по его словам, у Центральной Азии есть шанс вернуть положение, которое исторически, на протяжении веков, занимал регион в мировых экономических отношениях и торговле.По его мнению, драйвером для процветания региона может стать развитие участия его стран в интеграционных процессах ШОС, ЕАЭС, СНГ, СВМДА, а также поддержка инициатив Китая, таких как "Один пояс, один путь".При этом большую роль в региональном развитии играет Ферганская долина.За последние 8 лет в трех областях Ферганской долины создали более 1 млн рабочих мест, сообщил директор Центра экономических исследований и реформ РУз Обид Хакимов. Он отметил, что это 29% от всех новых рабочих мест в Узбекистане, поэтому Ферганская долина — самый динамично развивающийся регион республики.По его словам, с 2020 по 2024 годы средний доход населения здесь вырос почти на 70% — с $1,8 тыс. до $3 тыс.ВРП Ферганской долины увеличился почти в 4 раза — с $7,9 млрд до $20 млрд. Он составляет 60%, что превышает средний показатель по республике, отметил спикер.Другие эксперты тоже поделились мнениями по теме, озвучили прогнозы и предложения.Участники из стран Центральной Азии выступили с инициативой проведения следующего форума мира. Так, директор научно-исследовательского института "Геополитика и стратегии" Кыргызстана Канатбек Азиз предложил провести следующий форум в Манасе.Первый день мероприятия завершился принятием Коммюнике. Участие в этом процессе смогли принять все присутствующие. Каждый участник мог ознакомиться с документом, а затем пройти по специальному QR-коду и проголосовать "за" или "против" его принятия. Можно было также внести свои правки и предложения.Документ по итогу первого заседания Ферганского форума мира отражает стремление стран Центральной Азии укреплять взаимное доверие, развивать гуманитарные связи и создавать условия для совместного экономического роста.Кроме обсуждений, гости форума могут посетить выставку работ местных ремесленников, молодых художников и культурных центров.

