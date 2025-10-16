Путин наградил генпрокурора Узбекистана орденом Дружбы

Узбекистан
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/990/31/9903169_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_11e99f9c22a7b6175a429bf5007c28cc.jpg
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы генерального прокурора Узбекистана Нигматиллы Юлдашева. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Таким образом глава РФ отметил большой вклад Юлдашева в укрепление законности, правопорядка, защиту прав граждан на пространстве СНГ, развитие межпрокурорского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также построение стратегического партнерства с Россией. Этим орденом также награждены секретарь Совбеза республики Юсуф Рахмон и мэр столицы Венесуэлы — Каракаса Кармен Тереса Мелендес Ривас. Нигматилла Юлдашев возглавляет Генпрокуратуру Узбекистана с 2019 года. В июне 2024-го его переизбрали на эту должность. Российский орден Дружбы учрежден в 1994 году. Им награждают граждан РФ и иностранцев за вклад в укрепление сотрудничества, взаимопонимания народов. Напомним, что ранее Путин наградил орденом Дружбы Фарруха Закирова и Севару Назархан.
© Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев
Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2025
© Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы генерального прокурора Узбекистана Нигматиллы Юлдашева.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Таким образом глава РФ отметил большой вклад Юлдашева в укрепление законности, правопорядка, защиту прав граждан на пространстве СНГ, развитие межпрокурорского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также построение стратегического партнерства с Россией.
Этим орденом также награждены секретарь Совбеза республики Юсуф Рахмон и мэр столицы Венесуэлы — Каракаса Кармен Тереса Мелендес Ривас.
Нигматилла Юлдашев возглавляет Генпрокуратуру Узбекистана с 2019 года. В июне 2024-го его переизбрали на эту должность.
Российский орден Дружбы учрежден в 1994 году. Им награждают граждан РФ и иностранцев за вклад в укрепление сотрудничества, взаимопонимания народов.
Напомним, что ранее Путин наградил орденом Дружбы Фарруха Закирова и Севару Назархан.
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Орденом Дружбы заместителя Генерального секретаря СНГ Ильхома Нематова - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2024
Путин наградил узбекского дипломата орденом Дружбы
9 октября 2024, 14:11
