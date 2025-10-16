https://uz.sputniknews.ru/20251016/putin-nagradil-genprokurora-uzbekistana-ordenom-drujby-52747751.html
Путин наградил генпрокурора Узбекистана орденом Дружбы
Путин наградил генпрокурора Узбекистана орденом Дружбы
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы генерального прокурора Узбекистана Нигматиллы Юлдашева. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Таким образом глава РФ отметил большой вклад Юлдашева в укрепление законности, правопорядка, защиту прав граждан на пространстве СНГ, развитие межпрокурорского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также построение стратегического партнерства с Россией. Этим орденом также награждены секретарь Совбеза республики Юсуф Рахмон и мэр столицы Венесуэлы — Каракаса Кармен Тереса Мелендес Ривас. Нигматилла Юлдашев возглавляет Генпрокуратуру Узбекистана с 2019 года. В июне 2024-го его переизбрали на эту должность. Российский орден Дружбы учрежден в 1994 году. Им награждают граждан РФ и иностранцев за вклад в укрепление сотрудничества, взаимопонимания народов. Напомним, что ранее Путин наградил орденом Дружбы Фарруха Закирова и Севару Назархан.
