Вред чая в пакетиках — правда или миф

Эксперт рассказал о технологии производства чая в пакетиках

2025-10-16T22:03+0500

2025-10-16T22:03+0500

2025-10-16T22:03+0500

Многие любители чая утверждают, что вкус заварного напитка гораздо лучше, чем в пакетиках, поскольку производители так маскируют некачественный лист, лом и пыль. Это большое заблуждение, сообщает радио Sputnik со ссылкой на титестера (чайного сомелье) Дмитрия Донского.По словам эксперта, листовой чай отличается от чая в пакетиках только фракцией, продолжил эксперт."Зачем был придуман чайный пакетик? Для того, чтобы экономить наше с вами время. Придуман он был случайно купцом, который продавал чай в бочках, фасовал его в небольшие шелковые мешочки для того, чтобы люди могли попробовать так называемый пробник, а потом заказать эту бочку чая. И на какой-то кухне кухарка уронила этот мешочек в кипящую воду и чай заварился. Люди смекнули, что к чему, и начали у него просить эти мешочки. А потом был придуман небезызвестной компанией чайный пакетик, в котором специально измельченный чай, не какая-то пыль дорог, не какой-то лом, который остается внизу больших чайных тюков. Это специально измельченный чай для того, чтобы он быстро заварился, потому что площадь соприкосновения чайного листа и напитка намного больше", — пояснил чайный сомелье.Он считает, что пренебрегать чайными пакетиками не стоит, однако надо их правильно выбирать.

