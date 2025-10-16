Вред чая в пакетиках — правда или миф
© Getty Images / Stefania Pelfini, La Waziya PhotographyЧай
© Getty Images / Stefania Pelfini, La Waziya Photography
Подписаться
Эксперт рассказал о технологии производства чая в пакетиках.
Многие любители чая утверждают, что вкус заварного напитка гораздо лучше, чем в пакетиках, поскольку производители так маскируют некачественный лист, лом и пыль. Это большое заблуждение, сообщает радио Sputnik со ссылкой на титестера (чайного сомелье) Дмитрия Донского.
"Я бывал на чайных производствах, и поверьте мне, меня облили с ног до головы, упаковали, даже дали специальный чехол для бороды, маску, очки, шапку, комбинезон, перчатки. Меня всего простерилизовали, и только тогда допустили на производство, где фасуется чай. За этим очень сильно следят производители очень трепетно относятся к своей репутации", — рассказал он.
По словам эксперта, листовой чай отличается от чая в пакетиках только фракцией, продолжил эксперт.
"Зачем был придуман чайный пакетик? Для того, чтобы экономить наше с вами время. Придуман он был случайно купцом, который продавал чай в бочках, фасовал его в небольшие шелковые мешочки для того, чтобы люди могли попробовать так называемый пробник, а потом заказать эту бочку чая. И на какой-то кухне кухарка уронила этот мешочек в кипящую воду и чай заварился. Люди смекнули, что к чему, и начали у него просить эти мешочки. А потом был придуман небезызвестной компанией чайный пакетик, в котором специально измельченный чай, не какая-то пыль дорог, не какой-то лом, который остается внизу больших чайных тюков. Это специально измельченный чай для того, чтобы он быстро заварился, потому что площадь соприкосновения чайного листа и напитка намного больше", — пояснил чайный сомелье.
Он считает, что пренебрегать чайными пакетиками не стоит, однако надо их правильно выбирать.
"Во-первых, он должен быть привязан ниточкой к пакету. Оборудование, которое связывает ниточку с пакетиком и упаковывает его в отдельную упаковку, стоит очень много денег. Все остальные чаи, которые с металлической скрепкой, просто ниже уровнем качества самого чая. Там используется спецоборудование, и цена поэтому ниже", — предупредил Дмитрий Донской.
22 апреля, 22:01