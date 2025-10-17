https://uz.sputniknews.ru/20251017/uzbekistan-kosmicheskiy-monitoring-pomojet-borotsya-ekonomicheskie-prestupleniya-52759720.html

В Узбекистане космический мониторинг поможет бороться с экономическими преступлениями

В Узбекистане космический мониторинг поможет бороться с экономическими преступлениями

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по выявлению новых экономических возможностей с использованием космического мониторинга.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Узбекистане с помощью анализа космических данных намерены бороться с экономическими преступлениями, незаконным строительством, вырубкой деревьев, а также выявлять случаи утечек метана, определять состояние дорог, неисправности на железнодорожных и электрических сетях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по выявлению новых экономических возможностей с использованием космического мониторинга.В ходе совещания было отмечено, что в последние годы в стране активно расширяется применение аэрокосмических данных в различных отраслях экономики. В частности, подписанный 30 сентября текущего года указ Президента вывел эту работу на качественно новый этап. Согласно документу, Агентство "Узкосмос" при министерстве цифровых технологий будет не менее трех раз в год проводить государственный космический мониторинг в сферах геологии, земельных отношений и экологии. Также введены должности территориальных представителей агентства.Основная задача состоит в том, чтобы с помощью космического анализа определять новые возможности, способные дать мощный импульс экономическому развитию.Одновременно подчеркнуто, что остаются случаи незаконного использования недр. С начала года с помощью космического мониторинга выявлено более двух тысяч таких фактов.Перед Генеральной прокуратурой поставлены задачи по эффективному использованию данных спутникового анализа земли, производственных объектов и месторождений в работе по предотвращению и своевременному раскрытию экономических преступлений.За последние годы кадастровая регистрация оформлена на 1 миллион 365 тысяч самовольно возведенных жилых домов. Однако полностью устранить проблему незаконного строительства пока не удалось: с начала года выявлено более 33 тысяч подобных объектов, значительная их часть расположена на землях сельхозназначения.В этой связи поручено в кратчайшие сроки интегрировать существующие информационные платформы и создать систему, позволяющую оперативно реагировать на случаи незаконного строительства.Также на совещании речь шла о выявлении неиспользуемых земельных участков с помощью космического мониторинга и вовлечения их в хозяйственный оборот. Глава государства поручил до конца года завершить исследования еще в восьми регионах, а в следующем году — охватить все районные центры страны.Президент отметил важность активного внедрения международного опыта и передовых технологических решений.Ответственные лица представили информацию о проектах, предусматривающих использование искусственного интеллекта для анализа космических данных с целью выявления незаконной вырубки деревьев, утечек метана, изучения эффективности солнечных панелей, определения состояния дорожного покрытия, неисправностей и перегрузок на железнодорожных и электрических сетях.На презентации также рассмотрены предложения по созданию образовательной экосистемы в космической сфере, развитию исследований и технологий, а также по расширению охвата связи в отдаленных районах страны за счет внедрения спутниковых телекоммуникаций.Президент поручил тщательно подготовиться к проведению Международного конгресса астронавтики, который состоится в Самарканде в 2028 году.

