Развитие конкурентных госзакупок в рамках ЕАЭС обсудили в Москве
16:04 18.10.2025 (обновлено: 16:41 18.10.2025)
© Посольство России в Армении Флаги государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Посольство России в Армении
Рассмотрены аспекты развития конкуренции в сфере государственных закупок на основе цифровизации.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Развитие конкурентных государственных закупок в рамках Евразийского экономического союза как одного из принципов регулирования данной сферы обсудили в Москве на международной конференции "Государственные (муниципальные) закупки в ЕАЭС", сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
В мероприятии приняли участие представители уполномоченных органов государств-членов, электронных торговых площадок и бизнеса ЕАЭС.
Участники конферении рассмотрели аспекты развития конкуренции в сфере государственных закупок на основе цифровизации, выполнения квалификационных требований к участникам торгов, банковского сопровождения и повышения уровня подготовки кадров. Особое внимание уделено проблемным вопросам трансграничного доступа к национальным сервисам.
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович проинформировал участников конференции о тенденциях на рынке госзакупок в рамках ЕАЭС. Отдельно остановился на реализации целей и принципов регулирования в сфере госзакупок, определенных Договором о Союзе.
© Пресс-служба ЕЭКВ Москве прошла международная конференция "Государственные закупки в ЕАЭС".
© Пресс-служба ЕЭК
Министр обратил внимание на функционирование сегмента неконкурентных госзакупок, в которое сейчас активно внедряются конкурентные механизмы.
"Это создает условия наращивания трансграничных поставок товаров для государственных нужд. В ряде стран ЕАЭС – Казахстане, Кыргызстане и России – используются закупки из "электронного магазина", применяются "электронные каталоги", содержащие стандартизированные характеристики товаров", – отметил Ермолович.
Он пояснил, что правом ЕАЭС такие способы закупок пока не предусмотрены. Однако их применение активно обсуждается экспертами. В интересах государств-членов – обеспечить скоординированность внедрения новаций на основе единого регулирования.