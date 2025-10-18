https://uz.sputniknews.ru/20251018/razvitie-konkurentnyx-goszakupok-v-ramkax-eaes-obsudili-v-moskve-52811743.html

Развитие конкурентных госзакупок в рамках ЕАЭС обсудили в Москве

Рассмотрены аспекты развития конкуренции в сфере государственных закупок на основе цифровизации.

еаэс

госзакупки

еэк

москва

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Развитие конкурентных государственных закупок в рамках Евразийского экономического союза как одного из принципов регулирования данной сферы обсудили в Москве на международной конференции "Государственные (муниципальные) закупки в ЕАЭС", сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).В мероприятии приняли участие представители уполномоченных органов государств-членов, электронных торговых площадок и бизнеса ЕАЭС.Участники конферении рассмотрели аспекты развития конкуренции в сфере государственных закупок на основе цифровизации, выполнения квалификационных требований к участникам торгов, банковского сопровождения и повышения уровня подготовки кадров. Особое внимание уделено проблемным вопросам трансграничного доступа к национальным сервисам.Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович проинформировал участников конференции о тенденциях на рынке госзакупок в рамках ЕАЭС. Отдельно остановился на реализации целей и принципов регулирования в сфере госзакупок, определенных Договором о Союзе.Министр обратил внимание на функционирование сегмента неконкурентных госзакупок, в которое сейчас активно внедряются конкурентные механизмы.Он пояснил, что правом ЕАЭС такие способы закупок пока не предусмотрены. Однако их применение активно обсуждается экспертами. В интересах государств-членов – обеспечить скоординированность внедрения новаций на основе единого регулирования.

еаэс еэк госзакупки