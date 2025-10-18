Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251018/razvitie-konkurentnyx-goszakupok-v-ramkax-eaes-obsudili-v-moskve-52811743.html
Развитие конкурентных госзакупок в рамках ЕАЭС обсудили в Москве
Развитие конкурентных госзакупок в рамках ЕАЭС обсудили в Москве
Sputnik Узбекистан
Рассмотрены аспекты развития конкуренции в сфере государственных закупок на основе цифровизации.
2025-10-18T16:04+0500
2025-10-18T16:41+0500
еаэс
госзакупки
еэк
москва
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_2f13e41688296fcf8a3e0607ea2f8f8a.jpg
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Развитие конкурентных государственных закупок в рамках Евразийского экономического союза как одного из принципов регулирования данной сферы обсудили в Москве на международной конференции "Государственные (муниципальные) закупки в ЕАЭС", сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).В мероприятии приняли участие представители уполномоченных органов государств-членов, электронных торговых площадок и бизнеса ЕАЭС.Участники конферении рассмотрели аспекты развития конкуренции в сфере государственных закупок на основе цифровизации, выполнения квалификационных требований к участникам торгов, банковского сопровождения и повышения уровня подготовки кадров. Особое внимание уделено проблемным вопросам трансграничного доступа к национальным сервисам.Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович проинформировал участников конференции о тенденциях на рынке госзакупок в рамках ЕАЭС. Отдельно остановился на реализации целей и принципов регулирования в сфере госзакупок, определенных Договором о Союзе.Министр обратил внимание на функционирование сегмента неконкурентных госзакупок, в которое сейчас активно внедряются конкурентные механизмы.Он пояснил, что правом ЕАЭС такие способы закупок пока не предусмотрены. Однако их применение активно обсуждается экспертами. В интересах государств-членов – обеспечить скоординированность внедрения новаций на основе единого регулирования.
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_107:0:1174:800_1920x0_80_0_0_ab565311c839c0e2acbe250dc504f959.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еаэс еэк госзакупки
еаэс еэк госзакупки

Развитие конкурентных госзакупок в рамках ЕАЭС обсудили в Москве

16:04 18.10.2025 (обновлено: 16:41 18.10.2025)
© Посольство России в Армении Флаги государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2025
© Посольство России в Армении
Подписаться
Рассмотрены аспекты развития конкуренции в сфере государственных закупок на основе цифровизации.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Развитие конкурентных государственных закупок в рамках Евразийского экономического союза как одного из принципов регулирования данной сферы обсудили в Москве на международной конференции "Государственные (муниципальные) закупки в ЕАЭС", сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
В мероприятии приняли участие представители уполномоченных органов государств-членов, электронных торговых площадок и бизнеса ЕАЭС.
Участники конферении рассмотрели аспекты развития конкуренции в сфере государственных закупок на основе цифровизации, выполнения квалификационных требований к участникам торгов, банковского сопровождения и повышения уровня подготовки кадров. Особое внимание уделено проблемным вопросам трансграничного доступа к национальным сервисам.
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович проинформировал участников конференции о тенденциях на рынке госзакупок в рамках ЕАЭС. Отдельно остановился на реализации целей и принципов регулирования в сфере госзакупок, определенных Договором о Союзе.
© Пресс-служба ЕЭКВ Москве прошла международная конференция "Государственные закупки в ЕАЭС".
В Москве прошла международная конференция Государственные закупки в ЕАЭС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2025
В Москве прошла международная конференция "Государственные закупки в ЕАЭС".
© Пресс-служба ЕЭК
Министр обратил внимание на функционирование сегмента неконкурентных госзакупок, в которое сейчас активно внедряются конкурентные механизмы.

"Это создает условия наращивания трансграничных поставок товаров для государственных нужд. В ряде стран ЕАЭС – Казахстане, Кыргызстане и России – используются закупки из "электронного магазина", применяются "электронные каталоги", содержащие стандартизированные характеристики товаров", – отметил Ермолович.

Он пояснил, что правом ЕАЭС такие способы закупок пока не предусмотрены. Однако их применение активно обсуждается экспертами. В интересах государств-членов – обеспечить скоординированность внедрения новаций на основе единого регулирования.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0