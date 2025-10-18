Узбекистан
Саудовская Аравия ввела обязательные медицинские справки для паломников хаджа 2026 года
Саудовская Аравия ввела обязательные медицинские справки для паломников хаджа 2026 года
Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии объявило о том, что в сезоне хаджа 2026 года виза паломникам будет выдаваться только при наличии медицинского свидетельства о состоянии здоровья, полученного через платформу Nusuk.
2025-10-18T11:45+0500
2025-10-18T11:45+0500
паломничество
хадж
ислам
религия
саудовская аравия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/0d/49328181_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b75f7639ba833eb5134ca91f00159038.jpg
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В сезоне хаджа 2026 года виза паломника будет выдаваться только при наличии медицинского свидетельства о состоянии здоровья, полученного через платформу "Nusuk". О новых правилах сообщили в пресс-службе Комитета по делам религий УзбекистанаМинистерство здравоохранения Саудовской Аравии обязало все министерства и учреждения, занимающиеся организацией хаджа, проводить тщательное медицинское обследование каждого паломника с целью определения наличия заболеваний, препятствующих совершению хаджа. Новое требование направлено на обеспечение безопасности и сохранение здоровья паломников, отметили в ведомстве.В заявлении отмечается, что к совершению хаджа не будут допущены паломники, страдающие следующими заболеваниями:Ведомство предупредило, что в случае нарушения данных требований или предоставления ложных сведений будут приняты соответствующие меры.Республиканский общественный совет по организации и проведению хаджа и умры призал паломников строго соблюдать данные требования, подчеркнув, что они направлены на сохранение жизни и здоровья всех участников хаджа.
саудовская аравия
© Управление мусульман Узбекистана
Из Ташкента в Медину отправились первые паломники
© Управление мусульман Узбекистана
Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии объявило о том, что в сезоне хаджа 2026 года виза паломникам будет выдаваться только при наличии медицинского свидетельства о состоянии здоровья, полученного через платформу Nusuk.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В сезоне хаджа 2026 года виза паломника будет выдаваться только при наличии медицинского свидетельства о состоянии здоровья, полученного через платформу "Nusuk". О новых правилах сообщили в пресс-службе Комитета по делам религий Узбекистана
Министерство здравоохранения Саудовской Аравии обязало все министерства и учреждения, занимающиеся организацией хаджа, проводить тщательное медицинское обследование каждого паломника с целью определения наличия заболеваний, препятствующих совершению хаджа.
Новое требование направлено на обеспечение безопасности и сохранение здоровья паломников, отметили в ведомстве.
"Получение визы паломника без прохождения медицинского осмотра и получения соответствующего свидетельства невозможно", — говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что к совершению хаджа не будут допущены паломники, страдающие следующими заболеваниями:
Почечная недостаточность, требующая диализа;
Сердечная недостаточность, проявляющаяся даже при минимальной физической нагрузке;
Хронические заболевания легких, требующие постоянного или периодического использования кислорода;
Тяжелая стадия цирроза печени с признаками печеночной недостаточности;
Тяжелые психические и неврологические расстройства;
Старческая деменция;
Беременность в последнем триместре, а также любая беременность с высоким риском;
Активные инфекционные заболевания (в том числе открытая форма туберкулеза, геморрагические лихорадки и др.);
Активные онкологические заболевания, проходящие курс химиотерапии или иммуносупрессивного лечения.
Ведомство предупредило, что в случае нарушения данных требований или предоставления ложных сведений будут приняты соответствующие меры.
Республиканский общественный совет по организации и проведению хаджа и умры призал паломников строго соблюдать данные требования, подчеркнув, что они направлены на сохранение жизни и здоровья всех участников хаджа.
0