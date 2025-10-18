Саудовская Аравия ввела обязательные медицинские справки для паломников хаджа 2026 года
Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии объявило о том, что в сезоне хаджа 2026 года виза паломникам будет выдаваться только при наличии медицинского свидетельства о состоянии здоровья, полученного через платформу Nusuk.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В сезоне хаджа 2026 года виза паломника будет выдаваться только при наличии медицинского свидетельства о состоянии здоровья, полученного через платформу "Nusuk". О новых правилах сообщили в пресс-службе Комитета по делам религий Узбекистана
Министерство здравоохранения Саудовской Аравии обязало все министерства и учреждения, занимающиеся организацией хаджа, проводить тщательное медицинское обследование каждого паломника с целью определения наличия заболеваний, препятствующих совершению хаджа.
Новое требование направлено на обеспечение безопасности и сохранение здоровья паломников, отметили в ведомстве.
"Получение визы паломника без прохождения медицинского осмотра и получения соответствующего свидетельства невозможно", — говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что к совершению хаджа не будут допущены паломники, страдающие следующими заболеваниями:
Почечная недостаточность, требующая диализа;
Сердечная недостаточность, проявляющаяся даже при минимальной физической нагрузке;
Хронические заболевания легких, требующие постоянного или периодического использования кислорода;
Тяжелая стадия цирроза печени с признаками печеночной недостаточности;
Тяжелые психические и неврологические расстройства;
Старческая деменция;
Беременность в последнем триместре, а также любая беременность с высоким риском;
Активные инфекционные заболевания (в том числе открытая форма туберкулеза, геморрагические лихорадки и др.);
Активные онкологические заболевания, проходящие курс химиотерапии или иммуносупрессивного лечения.
Ведомство предупредило, что в случае нарушения данных требований или предоставления ложных сведений будут приняты соответствующие меры.
Республиканский общественный совет по организации и проведению хаджа и умры призал паломников строго соблюдать данные требования, подчеркнув, что они направлены на сохранение жизни и здоровья всех участников хаджа.