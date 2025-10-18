https://uz.sputniknews.ru/20251018/saudovskaya-araviya-vvela-obyazatelnoe-medsvidetelstvo-dlya-palomnik-xadj-52805842.html

Саудовская Аравия ввела обязательные медицинские справки для паломников хаджа 2026 года

Саудовская Аравия ввела обязательные медицинские справки для паломников хаджа 2026 года

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.

Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии объявило о том, что в сезоне хаджа 2026 года виза паломникам будет выдаваться только при наличии медицинского свидетельства о состоянии здоровья, полученного через платформу Nusuk.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В сезоне хаджа 2026 года виза паломника будет выдаваться только при наличии медицинского свидетельства о состоянии здоровья, полученного через платформу "Nusuk". О новых правилах сообщили в пресс-службе Комитета по делам религий УзбекистанаМинистерство здравоохранения Саудовской Аравии обязало все министерства и учреждения, занимающиеся организацией хаджа, проводить тщательное медицинское обследование каждого паломника с целью определения наличия заболеваний, препятствующих совершению хаджа. Новое требование направлено на обеспечение безопасности и сохранение здоровья паломников, отметили в ведомстве.В заявлении отмечается, что к совершению хаджа не будут допущены паломники, страдающие следующими заболеваниями:Ведомство предупредило, что в случае нарушения данных требований или предоставления ложных сведений будут приняты соответствующие меры.Республиканский общественный совет по организации и проведению хаджа и умры призал паломников строго соблюдать данные требования, подчеркнув, что они направлены на сохранение жизни и здоровья всех участников хаджа.

