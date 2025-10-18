https://uz.sputniknews.ru/20251018/ssha-ne-budet-postavlyat-tomahawk-ukraine-smi-52807195.html

США не будет поставлять Tomahawk Украине — СМИ

В Белом доме 17 октября состолась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Президент Америки Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас", пишет РИА Новости со ссылкой на портал Axios.Переговоры внезапно завершились через 2,5 часа. Украинский лидер активно настаивал на поставке Украине ракет Tomahawk, однако Трамп давал ему отпор и не проявил гибкости по этому вопросу, отмечает издание.Отвечая на вопрос о перспективах поставок Украине новых вооружений по запросу Киева, Трамп заявил, что ракеты Tomahawk и многое другое нужно самим США.Кроме того, он ясно дал понять, что сейчас для него приоритетом является дипломатия, а поставки этих ракет могут ее подорвать.Также в ходе встречи с Зеленским Дональд Трамп заявил, что ему нравится останавливать войны, он надеется на успех в урегулировании на Украине.Трамп заявил, что добивается долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, выразив уверенность в том, что "этого удастся достичь".При этом, говоря о перспективах прекращения украинского конфликта после предстоящего саммита с Путиным в Будапеште, Трамп сказал: "Посмотрим, как все пройдет". Он сказал, что саммит Россия-США в Венгрии предполагается двусторонним, но Зеленский будет на связи.За день до предстоящей встречи Трампа и Зеленского состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.Как пишет Axios, встреча президента США с Зеленским была непростой, американский лидер был жестким. По словам одного из источников, Трамп в ходе встречи с Зеленским сделал несколько "резких заявлений", в некоторые моменты встреча была "довольно эмоциональной".По данным газеты, Трамп подчеркнул, что нынешнее предложение США о дипломатическом решении конфликта заключается в том, чтобы он закончился заморозкой линий фронта, что тяжело принять Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

