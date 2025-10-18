США не будет поставлять Tomahawk Украине — СМИ
12:52 18.10.2025 (обновлено: 13:01 18.10.2025)
В Белом доме 17 октября состолась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Президент Америки Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас", пишет РИА Новости со ссылкой на портал Axios.
"В пятницу в ходе напряженной встречи президент Трамп заявил... Зеленскому, что он не намерен поставлять ракеты большой дальности Tomahawk, "по крайней мере, на данный момент", — говорится в материале.
Переговоры внезапно завершились через 2,5 часа. Украинский лидер активно настаивал на поставке Украине ракет Tomahawk, однако Трамп давал ему отпор и не проявил гибкости по этому вопросу, отмечает издание.
Отвечая на вопрос о перспективах поставок Украине новых вооружений по запросу Киева, Трамп заявил, что ракеты Tomahawk и многое другое нужно самим США.
"Проблема в том, что нам нужны Tomahawk и много других вещей, которые мы отправляем Украине в последние четыре года", — сказал Трамп.
Кроме того, он ясно дал понять, что сейчас для него приоритетом является дипломатия, а поставки этих ракет могут ее подорвать.
Также в ходе встречи с Зеленским Дональд Трамп заявил, что ему нравится останавливать войны, он надеется на успех в урегулировании на Украине.
"Я люблю разрешать войны. Знаете, почему? Мне нравится предотвращать гибель людей, и я спас миллионы жизней, и я думаю, что мы добьемся успеха в разрешении этой войны", – сказал американский лидер.
Трамп заявил, что добивается долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, выразив уверенность в том, что "этого удастся достичь".
"Я искренне верю в то, что нам удастся добиться решения. Вчера у меня прошел очень хороший разговор с президентом Путиным, и я думаю, что он также хочет завершения этого конфликта", — сказал глава США.
При этом, говоря о перспективах прекращения украинского конфликта после предстоящего саммита с Путиным в Будапеште, Трамп сказал: "Посмотрим, как все пройдет". Он сказал, что саммит Россия-США в Венгрии предполагается двусторонним, но Зеленский будет на связи.
За день до предстоящей встречи Трампа и Зеленского состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Как пишет Axios, встреча президента США с Зеленским была непростой, американский лидер был жестким. По словам одного из источников, Трамп в ходе встречи с Зеленским сделал несколько "резких заявлений", в некоторые моменты встреча была "довольно эмоциональной".
"Никто не кричал, но Трамп был жестким", — заявил другой собеседник агентства.
По данным газеты, Трамп подчеркнул, что нынешнее предложение США о дипломатическом решении конфликта заключается в том, чтобы он закончился заморозкой линий фронта, что тяжело принять Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.