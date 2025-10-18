Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251018/ssha-ne-budet-postavlyat-tomahawk-ukraine-smi-52807195.html
США не будет поставлять Tomahawk Украине — СМИ
США не будет поставлять Tomahawk Украине — СМИ
Sputnik Узбекистан
В Белом доме 17 октября состолась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
2025-10-18T12:52+0500
2025-10-18T13:01+0500
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
россия
владимир путин
белый дом
переговоры
венгрия
оружие
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0f/48884070_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_cf938b6beba7d56f51a525c18b39d1d4.jpg
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Президент Америки Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас", пишет РИА Новости со ссылкой на портал Axios.Переговоры внезапно завершились через 2,5 часа. Украинский лидер активно настаивал на поставке Украине ракет Tomahawk, однако Трамп давал ему отпор и не проявил гибкости по этому вопросу, отмечает издание.Отвечая на вопрос о перспективах поставок Украине новых вооружений по запросу Киева, Трамп заявил, что ракеты Tomahawk и многое другое нужно самим США.Кроме того, он ясно дал понять, что сейчас для него приоритетом является дипломатия, а поставки этих ракет могут ее подорвать.Также в ходе встречи с Зеленским Дональд Трамп заявил, что ему нравится останавливать войны, он надеется на успех в урегулировании на Украине.Трамп заявил, что добивается долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, выразив уверенность в том, что "этого удастся достичь".При этом, говоря о перспективах прекращения украинского конфликта после предстоящего саммита с Путиным в Будапеште, Трамп сказал: "Посмотрим, как все пройдет". Он сказал, что саммит Россия-США в Венгрии предполагается двусторонним, но Зеленский будет на связи.За день до предстоящей встречи Трампа и Зеленского состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.Как пишет Axios, встреча президента США с Зеленским была непростой, американский лидер был жестким. По словам одного из источников, Трамп в ходе встречи с Зеленским сделал несколько "резких заявлений", в некоторые моменты встреча была "довольно эмоциональной".По данным газеты, Трамп подчеркнул, что нынешнее предложение США о дипломатическом решении конфликта заключается в том, чтобы он закончился заморозкой линий фронта, что тяжело принять Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://uz.sputniknews.ru/20251008/tramp-nameren-zakonchit-ukrainskuyu-voynu-baydena-tretey-mirovoy-52539404.html
украина
россия
венгрия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0f/48884070_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_464023babeddc21de8e089b254df205a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия путин трамп зеленский встреча сша украина томогавк
россия путин трамп зеленский встреча сша украина томогавк

США не будет поставлять Tomahawk Украине — СМИ

12:52 18.10.2025 (обновлено: 13:01 18.10.2025)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Подписаться
В Белом доме 17 октября состолась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Президент Америки Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас", пишет РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

"В пятницу в ходе напряженной встречи президент Трамп заявил... Зеленскому, что он не намерен поставлять ракеты большой дальности Tomahawk, "по крайней мере, на данный момент", — говорится в материале.

Переговоры внезапно завершились через 2,5 часа. Украинский лидер активно настаивал на поставке Украине ракет Tomahawk, однако Трамп давал ему отпор и не проявил гибкости по этому вопросу, отмечает издание.
Отвечая на вопрос о перспективах поставок Украине новых вооружений по запросу Киева, Трамп заявил, что ракеты Tomahawk и многое другое нужно самим США.

"Проблема в том, что нам нужны Tomahawk и много других вещей, которые мы отправляем Украине в последние четыре года", — сказал Трамп.

Кроме того, он ясно дал понять, что сейчас для него приоритетом является дипломатия, а поставки этих ракет могут ее подорвать.
Также в ходе встречи с Зеленским Дональд Трамп заявил, что ему нравится останавливать войны, он надеется на успех в урегулировании на Украине.
"Я люблю разрешать войны. Знаете, почему? Мне нравится предотвращать гибель людей, и я спас миллионы жизней, и я думаю, что мы добьемся успеха в разрешении этой войны", – сказал американский лидер.
Трамп заявил, что добивается долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, выразив уверенность в том, что "этого удастся достичь".

"Я искренне верю в то, что нам удастся добиться решения. Вчера у меня прошел очень хороший разговор с президентом Путиным, и я думаю, что он также хочет завершения этого конфликта", — сказал глава США.

При этом, говоря о перспективах прекращения украинского конфликта после предстоящего саммита с Путиным в Будапеште, Трамп сказал: "Посмотрим, как все пройдет". Он сказал, что саммит Россия-США в Венгрии предполагается двусторонним, но Зеленский будет на связи.
За день до предстоящей встречи Трампа и Зеленского состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Как пишет Axios, встреча президента США с Зеленским была непростой, американский лидер был жестким. По словам одного из источников, Трамп в ходе встречи с Зеленским сделал несколько "резких заявлений", в некоторые моменты встреча была "довольно эмоциональной".

"Никто не кричал, но Трамп был жестким", — заявил другой собеседник агентства.

По данным газеты, Трамп подчеркнул, что нынешнее предложение США о дипломатическом решении конфликта заключается в том, чтобы он закончился заморозкой линий фронта, что тяжело принять Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Бывший президент Дональд Трамп выступает на пресс-конференции в Trump Tower - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2025
Трамп намерен закончить украинскую "войну Байдена" Третьей мировой?
8 октября, 17:05
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0