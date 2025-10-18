Узбекистан представил растущий IT-потенциал на выставке "GITEX Global" в Дубае
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с генеральным директором IT Park Uzbekistan Абдулахадом Кучкаровым приняла участие в выставке "GITEX Global" в Дубае, сообщает пресс-служба IT Park.
В рамках мероприятия представители IT Park провели серию стратегических встреч с международными IT-компаниями, акселераторами и венчурными фондами.
"Основными темами обсуждений были развитие экспорта IT-услуг, поддержка стартапов в Центральной Азии и привлечение иностранных инвестиций", — говорится в сообщении.
Одним из ключевых событий форума стала конференция Unlocking Central Asia, организованная IT Park Uzbekistan совместно с Astana Hub. В мероприятии приняли участие более 120 представителей технологических компаний, венчурных фондов, акселераторов и IT-компаний из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии.
На мероприятии была представлена платформа Tumar Innovation Hub — новая стартап-платформа, направленная на развитие стартапов региона, запуск международных акселерационных программ и привлечение инвестиций.
В своем выступлении генеральный директор IT Park Uzbekistan отметил динамичный рост IT-экосистемы Узбекистана, подчеркнув налоговые льготы, административные упрощения и развитую инфраструктуру для резидентов. Он также представил программу Digital Startups Scale-Up Program, реализуемую в Дубае, которая помогает стартапам Центральной Азии готовиться к выходу на международные рынки и выстраивать связи с венчурными фондами региона MENA.
На панельной дискуссии Кучкаров рассказал о деятельности IT Park по поддержке стартапов, наращиванию экспортного потенциала и укреплению стратегических партнерств с зарубежными технологическими центрами.
По итогам конференции был подписан Меморандум о сотрудничестве между IT Park Uzbekistan, Astana Hub, Al-Farabi Innovation Hub и 1More Thing, предусматривающий совместные инициативы по поддержке стартапов, развитию инвестиционных инструментов и запуску инновационных проектов для выхода центральноазиатских компаний на рынки MENA.
Иностранные компании отметили стратегические преимущества Узбекистана — государственную поддержку IT-индустрии, развитую инфраструктуру и конкурентоспособные условия для ведения бизнеса. Пять компаний заявили о намерении начать деятельность в Узбекистане, что создаст более 300 новых рабочих мест и обеспечит экспорт IT-услуг на сумму около $4 млн в первый год деятельности.
"Результаты визита в Объединенные Арабские Эмираты стали важным шагом в укреплении международных связей IT Park Uzbekistan и открывают новые перспективы для его резидентов. Достигнутые договоренности создают основу для привлечения инвестиций и партнеров из стран региона MENA, расширения экспорта IT-услуг, запуска совместных акселерационных программ и интеграции международных стартапов в экосистему Узбекистана", — отметили в пресс-службе.
Выставка "Gitex Global" проводится с 1981 года. Это мероприятие является крупнейшей в мире выставкой технологий и инноваций, которая ежегодно проводится в Дубае. В ней принимают участие тысячи компаний, стартапов, инвесторов, государственных организаций и IT-специалистов из разных стран. "Gitex Global" — важная площадка для демонстрации технологических инноваций, обмена опытом и установления новых деловых контактов.