https://uz.sputniknews.ru/20251018/uzbekistan-predstavil-rastuschiy-it-potentsial-vystavka-gitex-global-dubay-52817346.html

Узбекистан представил растущий IT-потенциал на выставке "GITEX Global" в Дубае

Узбекистан представил растущий IT-потенциал на выставке "GITEX Global" в Дубае

Sputnik Узбекистан

Выставка "Gitex Global" является крупнейшей в мире выставкой технологий и инноваций, которая ежегодно проводится в Дубае. В ней принимают участие тысячи компаний, стартапов, инвесторов, государственных организаций и IT-специалистов из разных стран.

2025-10-18T19:00+0500

2025-10-18T19:00+0500

2025-10-18T19:06+0500

it-технологии

дубай

узбекистан

инвестиции

конференция

стартап

it park uzbekistan

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52685714_2:0:1630:916_1920x0_80_0_0_bb32b2df0ffc057e1c80352e4a2a3ff8.png

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с генеральным директором IT Park Uzbekistan Абдулахадом Кучкаровым приняла участие в выставке "GITEX Global" в Дубае, сообщает пресс-служба IT Park.В рамках мероприятия представители IT Park провели серию стратегических встреч с международными IT-компаниями, акселераторами и венчурными фондами.Одним из ключевых событий форума стала конференция Unlocking Central Asia, организованная IT Park Uzbekistan совместно с Astana Hub. В мероприятии приняли участие более 120 представителей технологических компаний, венчурных фондов, акселераторов и IT-компаний из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии.На мероприятии была представлена платформа Tumar Innovation Hub — новая стартап-платформа, направленная на развитие стартапов региона, запуск международных акселерационных программ и привлечение инвестиций.В своем выступлении генеральный директор IT Park Uzbekistan отметил динамичный рост IT-экосистемы Узбекистана, подчеркнув налоговые льготы, административные упрощения и развитую инфраструктуру для резидентов. Он также представил программу Digital Startups Scale-Up Program, реализуемую в Дубае, которая помогает стартапам Центральной Азии готовиться к выходу на международные рынки и выстраивать связи с венчурными фондами региона MENA.На панельной дискуссии Кучкаров рассказал о деятельности IT Park по поддержке стартапов, наращиванию экспортного потенциала и укреплению стратегических партнерств с зарубежными технологическими центрами.По итогам конференции был подписан Меморандум о сотрудничестве между IT Park Uzbekistan, Astana Hub, Al-Farabi Innovation Hub и 1More Thing, предусматривающий совместные инициативы по поддержке стартапов, развитию инвестиционных инструментов и запуску инновационных проектов для выхода центральноазиатских компаний на рынки MENA.Иностранные компании отметили стратегические преимущества Узбекистана — государственную поддержку IT-индустрии, развитую инфраструктуру и конкурентоспособные условия для ведения бизнеса. Пять компаний заявили о намерении начать деятельность в Узбекистане, что создаст более 300 новых рабочих мест и обеспечит экспорт IT-услуг на сумму около $4 млн в первый год деятельности.Выставка "Gitex Global" проводится с 1981 года. Это мероприятие является крупнейшей в мире выставкой технологий и инноваций, которая ежегодно проводится в Дубае. В ней принимают участие тысячи компаний, стартапов, инвесторов, государственных организаций и IT-специалистов из разных стран. "Gitex Global" — важная площадка для демонстрации технологических инноваций, обмена опытом и установления новых деловых контактов.

дубай

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан it-потенциал выставка "gitex global" дубай itpark технологии