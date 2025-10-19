Узбекистан
ЕАЭС и Узбекистан
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
Евразийский агропромышленный конгресс планируют провести в 2026 году
Евразийский агропромышленный конгресс планируют провести в 2026 году
Цель — обсуждение перспектив углубления интеграции и инновационного развития АПК государств ЕАЭС
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Евразийский агропромышленный конгресс планируют провести в 2026 году, сообщает пресс-служба ЕЭК.Такая договоренность достигнута в ходе встречи министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян и главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут.Стороны обсудили:Также уделили внимание подходам по формированию механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в АПК государств-членов.Гоар Барсегян и Оксана Лут выразили готовность к расширению взаимодействия по развитию общего аграрного рынка в рамках Союза.
Цель — обсуждение перспектив углубления интеграции и инновационного развития АПК государств ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Евразийский агропромышленный конгресс планируют провести в 2026 году, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Такая договоренность достигнута в ходе встречи министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян и главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут.
Стороны обсудили:
подготовку плана мероприятий по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь" в части агропромышленного комплекса;
повестку очередного заседания Совета по агропромышленной политике ЕАЭС, запланированного 13 ноября в Минске.
Также уделили внимание подходам по формированию механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в АПК государств-членов.
"Внедрение этого финансового инструмента является значимым практическим шагом для реализации совместных проектов в АПК, позволяющим задействовать масштаб общего рынка в рамках ЕАЭС, использовать технологические и производственные компетенции сторон, выгодные экономические условия хозяйственной деятельности", – отметила министр ЕЭК.
Гоар Барсегян и Оксана Лут выразили готовность к расширению взаимодействия по развитию общего аграрного рынка в рамках Союза.
“Достигнута договоренность о проведении в 2026 году Евразийского агропромышленного конгресса для обсуждения перспектив углубления интеграции и инновационного развития АПК государств ЕАЭС”, — говорится в сообщении.
