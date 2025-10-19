https://uz.sputniknews.ru/20251019/evraziyskiy-agropromyshlennyy-kongress-52821294.html

Евразийский агропромышленный конгресс планируют провести в 2026 году

Евразийский агропромышленный конгресс планируют провести в 2026 году

Sputnik Узбекистан

Цель — обсуждение перспектив углубления интеграции и инновационного развития АПК государств ЕАЭС

2025-10-19T11:05+0500

2025-10-19T11:05+0500

2025-10-19T11:05+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

агропромышленность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0c/45139957_0:69:1352:830_1920x0_80_0_0_872f5504753f20d3244fb31ccf58819f.jpg

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Евразийский агропромышленный конгресс планируют провести в 2026 году, сообщает пресс-служба ЕЭК.Такая договоренность достигнута в ходе встречи министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян и главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут.Стороны обсудили:Также уделили внимание подходам по формированию механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в АПК государств-членов.Гоар Барсегян и Оксана Лут выразили готовность к расширению взаимодействия по развитию общего аграрного рынка в рамках Союза.

https://uz.sputniknews.ru/20251017/vozmojnosti-ustraneniya-barerov-torgovlya-uzbekistan-eek-s-biznesmenami-eaes-52785003.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

апк еаэс обсуждение конгресс