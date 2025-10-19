Узбекистан
Уникальный продукт: гастроэнтеролог рассказала о полезных свойствах тыквы
Но, как и у любого самого полезного продукта, у тыквы есть и свои ограничения
Тыква уникальна своим составом и низкой калорийностью, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, терапевта Александру Разаренову.По ее словам, калорийность этого продукта 25-27 ккал на 100 г.Вместе с тем, она предупредила, что, как и у любого самого полезного продукта, у тыквы есть некоторые ограничения.В заключение она добавила, что аллергия на тыкву встречается редко.
22:04 19.10.2025
© Sputnik / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкАграрная выставка
Аграрная выставка - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2025
© Sputnik / Таисия Воронцова
/
Перейти в фотобанк
Но, как и у любого самого полезного продукта, у тыквы есть и свои ограничения.
Тыква уникальна своим составом и низкой калорийностью, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, терапевта Александру Разаренову.
По ее словам, калорийность этого продукта 25-27 ккал на 100 г.
"Тыква богата бета-каратином. Это провитамин А, который важен для зрения, кожи, иммунитета. В ней присутствует калий, магний, что полезно для сердца, для контроля давления. В тыкве есть пищевые волокна, они поддерживают работу кишечника и микробиоты. Ну и витамины С, полифенолы, что помогает нам с точки зрения антиоксидантной защиты. Уникальность как раз-таки в этом состоит, в сочетании низкой энергетической плотности и высоком содержании микронутриентов. Это очень универсальный в кулинарии продукт. Из-за того, что она не имеет ярко выраженного такого вкуса, ее можно использовать в супах, в кашах, десертах, выпечке. Кроме того, семена тыквы содержат цинк, магний и растительный белок. Это отдельный вклад в наше здоровье", – перечислила специалист.
Вместе с тем, она предупредила, что, как и у любого самого полезного продукта, у тыквы есть некоторые ограничения.
"Например, при сахарном диабете тыкву можно включать в рацион, но важно контролировать ее порции, не перебарщивать с объемом и с дополнительными ингредиентами к ней. У самой тыквы умеренный гликемический индекс, однако сопутствующие продукты могут этот индекс увеличивать. Очень аккуратно надо быть с тыквой при синдроме раздраженного кишечника, склонности к вздутию, потому что она содержит большое количество клетчатки", – сказала Разаренова.
В заключение она добавила, что аллергия на тыкву встречается редко.
