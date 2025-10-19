Уникальный продукт: гастроэнтеролог рассказала о полезных свойствах тыквы

"Тыква богата бета-каратином. Это провитамин А, который важен для зрения, кожи, иммунитета. В ней присутствует калий, магний, что полезно для сердца, для контроля давления. В тыкве есть пищевые волокна, они поддерживают работу кишечника и микробиоты. Ну и витамины С, полифенолы, что помогает нам с точки зрения антиоксидантной защиты. Уникальность как раз-таки в этом состоит, в сочетании низкой энергетической плотности и высоком содержании микронутриентов. Это очень универсальный в кулинарии продукт. Из-за того, что она не имеет ярко выраженного такого вкуса, ее можно использовать в супах, в кашах, десертах, выпечке. Кроме того, семена тыквы содержат цинк, магний и растительный белок. Это отдельный вклад в наше здоровье", – перечислила специалист.