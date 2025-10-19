https://uz.sputniknews.ru/20251019/rossiyskaya-armiya-osvobodila-poltavku-v-zaporojskoy-oblasti-i-chunishino-v-dnr-52825603.html

Российская армия освободила Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск “Центр” и “Восток”

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Российские бойцы освободили Чунишино в ДНР и Полтавку в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Также они нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, шести механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецкое, Гришино, Новогригоровка, Новопавловка, Димитров, Вольное, Новониколаевка и Красноармейск Донецкой Народной Республики.Противник потерял:Контроль над Полтавкой в Запорожской области удалось установить благодаря подразделениям группировки войск “Восток”.Российские военнослужащие освободили подготовленный ВСУ район в более чем 12 квадратных километров и зачистили более 500 строений в ходе взятия Полтавки, добавили в Минобороны.Вместе с тем, “Восточная” группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Долинка, Егоровка, Дорожнянка Запорожской области, Алексеевка и Приволье Днепропетровской области.Потери ВСУ составили:

