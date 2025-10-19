https://uz.sputniknews.ru/20251019/travmatologi-uzbekistana-i-kazaxstana-proveli-sovmestnuyu-operatsiyu-52823786.html
Робот в помощь: травматологи Узбекистана и Казахстана провели совместную операцию
Робот в помощь: травматологи Узбекистана и Казахстана провели совместную операцию
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане 13-17 октября прошли Дни казахстанской медицины, включающие уникальные технологии лечения и мастер-классы по проведению современных нейрохирургических операций
2025-10-19T12:15+0500
2025-10-19T12:15+0500
2025-10-19T12:15+0500
узбекистан
казахстан
медицина
сотрудничество
операция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/13/52823619_0:114:960:654_1920x0_80_0_0_f8617cd578deca858d4c625dbb2997f0.jpg
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В ходе Дней казахстанской медицины, проходивших в Узбекистане 13-17 октября, совместная команда травматологов выполнила операцию по эндопротезированию сустава с помощью роботизированной техники системы МАКО. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.Двум пациентам установили эндопротезы коленного и тазобедренного суставов.Робот позволяет заранее смоделировать операцию, учесть мельчайшие особенности строения конкретного пациента и установить имплант с идеальной анатомической точностью. Для больного это означает меньше осложнений, быстрее восстановление и долгие годы активной жизни.По мнению сторон, это шаг, который открывает реальные перспективы для совместного развития ортопедии и травматологии.В рамках Дней казахстанской медицины в Узбекистане более 100 специалистов ведущих клиник РК провели выездные консультации, мастер-классы и операции в Ташкенте, Фергане, Самарканде, Бухаре и Нукусе, добавили в пресс-службе.
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/13/52823619_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_86c5285e8d55b677225c34daed7a9bbe.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
робот помощь травматологи узбекистан казахстан операция
робот помощь травматологи узбекистан казахстан операция
Робот в помощь: травматологи Узбекистана и Казахстана провели совместную операцию
В Узбекистане 13-17 октября прошли Дни казахстанской медицины, включающие уникальные технологии лечения и мастер-классы по проведению современных хирургических вмешательств.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
В ходе Дней казахстанской медицины, проходивших в Узбекистане 13-17 октября, совместная команда травматологов выполнила операцию по эндопротезированию сустава с помощью роботизированной техники системы МАКО. Об этом сообщает
пресс-служба Минздрава РК.
Двум пациентам установили эндопротезы коленного и тазобедренного суставов.
"Мы давно ждали эту систему. У нас была возможность увидеть ее в деле”, — рассказал завотделением взрослой ортопедии РСНПМЦТО Одил Валиев.
Робот позволяет заранее смоделировать операцию, учесть мельчайшие особенности строения конкретного пациента и установить имплант с идеальной анатомической точностью. Для больного это означает меньше осложнений, быстрее восстановление и долгие годы активной жизни.
"Главное преимущество MAKO — возможность соединить опыт хирурга и высокую точность машины. Это новая планка качества в эндопротезировании", – отметил завотделением эндопротезирования ННЦТО им. академика Батпенова, травматолог-ортопед Тимур Байдалин (Казахстан).
По мнению сторон, это шаг, который открывает реальные перспективы для совместного развития ортопедии и травматологии.
В рамках Дней казахстанской медицины в Узбекистане более 100 специалистов ведущих клиник РК провели выездные консультации, мастер-классы и операции в Ташкенте, Фергане, Самарканде, Бухаре и Нукусе, добавили в пресс-службе.