https://uz.sputniknews.ru/20251019/travmatologi-uzbekistana-i-kazaxstana-proveli-sovmestnuyu-operatsiyu-52823786.html

Робот в помощь: травматологи Узбекистана и Казахстана провели совместную операцию

Робот в помощь: травматологи Узбекистана и Казахстана провели совместную операцию

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане 13-17 октября прошли Дни казахстанской медицины, включающие уникальные технологии лечения и мастер-классы по проведению современных нейрохирургических операций

2025-10-19T12:15+0500

2025-10-19T12:15+0500

2025-10-19T12:15+0500

узбекистан

казахстан

медицина

сотрудничество

операция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/13/52823619_0:114:960:654_1920x0_80_0_0_f8617cd578deca858d4c625dbb2997f0.jpg

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В ходе Дней казахстанской медицины, проходивших в Узбекистане 13-17 октября, совместная команда травматологов выполнила операцию по эндопротезированию сустава с помощью роботизированной техники системы МАКО. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.Двум пациентам установили эндопротезы коленного и тазобедренного суставов.Робот позволяет заранее смоделировать операцию, учесть мельчайшие особенности строения конкретного пациента и установить имплант с идеальной анатомической точностью. Для больного это означает меньше осложнений, быстрее восстановление и долгие годы активной жизни.По мнению сторон, это шаг, который открывает реальные перспективы для совместного развития ортопедии и травматологии.В рамках Дней казахстанской медицины в Узбекистане более 100 специалистов ведущих клиник РК провели выездные консультации, мастер-классы и операции в Ташкенте, Фергане, Самарканде, Бухаре и Нукусе, добавили в пресс-службе.

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

робот помощь травматологи узбекистан казахстан операция