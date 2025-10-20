https://uz.sputniknews.ru/20251020/glava-minoborony-uzbekistana-vstretilsya-s-kollegami-iz-stran-tsa-52841755.html

Глава Минобороны Узбекистана встретился с коллегами из стран ЦА

Главной целью встречи, прошедшей в Самарканде, стало развитие практического сотрудничества для обеспечения мира, единства и устойчивого развития в регионе

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Глава Минобороны Узбекистана Шухрат Халмухамедов встретился в Самарканде с коллегами из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, сообщает пресс-служба военного ведомства республики.Стороны договорились развивать военно-техническое сотрудничество, укреплять солидарность в борьбе с международным терроризмом, а также о принятии новых мер по обеспечению региональной безопасности.В эти дни на полигоне "Каттакурган" в Самаркандской области проходят учения военнослужащих Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана "Бирлик-2025". Участники выполняют учебно-боевые задачи с применением артиллерии, БПЛА, бронетехники и другого вооружения.

