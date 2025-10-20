Сочетание кофе и темного шоколада — польза или вред
Людям с повышенным давлением, тахикардией, тревожностью и нарушениями сна нужно быть крайне осторожными с этими продуктами: одновременное употребление может вызвать учащенное сердцебиение, нервозность и бессонницу.
Сочетание кофе и темного шоколада может улучшить настроение, концентрацию и кратковременную память, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Зарему Тен.
По ее словам, это происходит за счет выработки в организме серотонина и дофамина.
"Кофе — известный источник кофеина, а в шоколаде содержится его "родственник" — теобромин. Они оба являются стимуляторами центральной нервной системы, но теобромин оказывает более мягкое и пролонгированное действие. Вместе они могут дать заряд бодрости, который наступает быстро, от кофе, и длится дольше, благодаря шоколаду. И кофе, и какао способствуют выработке "гормонов счастья" — серотонина и дофамина. Это сочетание может улучшить настроение, концентрацию и кратковременную память", — пояснила Тен.
Она добавила, что кофе и шоколад — лидеры по содержанию антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом и защищают клетки организма от повреждений.
Вместе с тем сочетание кофе с шоколадом — это сильная нагрузка на сердечно-сосудистую и нервную системы, предупредила специалист. Люди с повышенным давлением, тахикардией, тревожностью и нарушениями сна должны быть крайне осторожными с этими продуктами: их одновременное употребление может вызвать учащенное сердцебиение, нервозность и бессонницу.
Также врач советует не употреблять кофе и шоколад вместе на голодный желудок, так как это может повысить кислотность, вызвать изжогу или дискомфорт.
Более гармоничное и безопасное для организма сочетание — чай и шоколад.
"Сочетание чая с шоколадом считается более мягким и гармоничным, особенно, если речь идет о зеленом или белом чае. Зеленый, белый чай плюс темный шоколад – это идеальный тандем. Вкусы дополняют друг друга, а антиоксиданты из обоих продуктов работают синергично, усиливая защиту клеток. Кофеина в таком чае меньше, чем в кофе, поэтому нагрузка на организм мягче", — рассказала Тен.
