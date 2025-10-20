https://uz.sputniknews.ru/20251020/kofye-temnyy-shokolad-polza-ili-vred-52832754.html

Сочетание кофе и темного шоколада — польза или вред

Людям с повышенным давлением, тахикардией, тревожностью и нарушениями сна нужно быть крайне осторожными с этими продуктами: одновременное употребление может вызвать учащенное сердцебиение, нервозность и бессонницу

Сочетание кофе и темного шоколада может улучшить настроение, концентрацию и кратковременную память, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Зарему Тен.По ее словам, это происходит за счет выработки в организме серотонина и дофамина.Она добавила, что кофе и шоколад — лидеры по содержанию антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом и защищают клетки организма от повреждений.Вместе с тем сочетание кофе с шоколадом — это сильная нагрузка на сердечно-сосудистую и нервную системы, предупредила специалист. Люди с повышенным давлением, тахикардией, тревожностью и нарушениями сна должны быть крайне осторожными с этими продуктами: их одновременное употребление может вызвать учащенное сердцебиение, нервозность и бессонницу.Также врач советует не употреблять кофе и шоколад вместе на голодный желудок, так как это может повысить кислотность, вызвать изжогу или дискомфорт.Более гармоничное и безопасное для организма сочетание — чай и шоколад.

