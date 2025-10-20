Узбекистан
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
Министр: Цифровые технологии открывают новые горизонты для таможенных служб ЕАЭС
Министр: Цифровые технологии открывают новые горизонты для таможенных служб ЕАЭС
Участники семинара обсудили современные технологии и решения, направленные на повышение пропускной способности интеллектуальных пунктов пропуска на таможенной границе, международное сотрудничество и использование лучших мировых практик
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Новые тенденции, такие как использование интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта и создание "умных" пунктов пропуска, открывают новые горизонты для таможенных служб государств-членов ЕАЭС, заявил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.Под его председательством состоялся международный семинар "Интеллектуальные пункты пропуска. Цифровизация в таможенных органах стран Евразийского экономического союза".К диалогу пригласили представителей международных организаций, таможенных служб государств ЕАЭС и Узбекистана, операторов отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб, бизнеса и деловых ассоциаций.Участники обсудили современные технологии и решения по повышению пропускной способности интеллектуальных пунктов пропуска на таможенной границе, международное сотрудничество и использование лучших мировых практик.Глава таможенного блока ЕЭК добавил, что Комиссия наделена компетенцией по утверждению типовых требований к оборудованию и обустройству пунктов пропуска через таможенную границу Союза. В настоящее время ведется работа по актуализации действующих требований с учетом необходимости применения передовых технологий.
Участники семинара обсудили современные технологии и решения, направленные на повышение пропускной способности интеллектуальных пунктов пропуска на таможенной границе, международное сотрудничество и использование лучших мировых практик.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Новые тенденции, такие как использование интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта и создание "умных" пунктов пропуска, открывают новые горизонты для таможенных служб государств-членов ЕАЭС, заявил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.
Под его председательством состоялся международный семинар "Интеллектуальные пункты пропуска. Цифровизация в таможенных органах стран Евразийского экономического союза".
К диалогу пригласили представителей международных организаций, таможенных служб государств ЕАЭС и Узбекистана, операторов отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб, бизнеса и деловых ассоциаций.
Участники обсудили современные технологии и решения по повышению пропускной способности интеллектуальных пунктов пропуска на таможенной границе, международное сотрудничество и использование лучших мировых практик.
"Новые тенденции, такие как использование интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта и создание "умных" пунктов пропуска, открывают новые горизонты для таможенных служб государств-членов ЕАЭС. Эти инновации позволяют ускорить перемещение товаров через границу, содействуя добросовестным и законопослушным участникам внешнеэкономической деятельности, повышая при этом качество и эффективность таможенного контроля", — подчеркнул Давыдов.
Глава таможенного блока ЕЭК добавил, что Комиссия наделена компетенцией по утверждению типовых требований к оборудованию и обустройству пунктов пропуска через таможенную границу Союза.
В настоящее время ведется работа по актуализации действующих требований с учетом необходимости применения передовых технологий.

"В аналогичном направлении двигаются наши соседи, двигается весь мир. Автоматизация контрольных процедур — это обоюдовыгодный процесс и для государств, и для частных игроков, который в итоге приведет к повышению конкурентоспособности нашего Союза", — заключил Руслан Давыдов.

