Министр: Цифровые технологии открывают новые горизонты для таможенных служб ЕАЭС

Участники семинара обсудили современные технологии и решения, направленные на повышение пропускной способности интеллектуальных пунктов пропуска на таможенной границе, международное сотрудничество и использование лучших мировых практик

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Новые тенденции, такие как использование интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта и создание "умных" пунктов пропуска, открывают новые горизонты для таможенных служб государств-членов ЕАЭС, заявил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.Под его председательством состоялся международный семинар "Интеллектуальные пункты пропуска. Цифровизация в таможенных органах стран Евразийского экономического союза".К диалогу пригласили представителей международных организаций, таможенных служб государств ЕАЭС и Узбекистана, операторов отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб, бизнеса и деловых ассоциаций.Участники обсудили современные технологии и решения по повышению пропускной способности интеллектуальных пунктов пропуска на таможенной границе, международное сотрудничество и использование лучших мировых практик.Глава таможенного блока ЕЭК добавил, что Комиссия наделена компетенцией по утверждению типовых требований к оборудованию и обустройству пунктов пропуска через таможенную границу Союза. В настоящее время ведется работа по актуализации действующих требований с учетом необходимости применения передовых технологий.

