Президент Узбекистана утвердил меры по дальнейшему развитию государственного языка

В постановлении главы республики определены задачи, стоящие перед Академией наук, Фондом развития узбекского языка при Кабмине и целым рядом профильных министерств и ведомств

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в преддверии Дня узбекского языка, который отмечают в республике 21 октября, подписал Постановление “О дополнительных мерах по дальнейшему развитию государственного языка”.Основные цели:Для этого в республике:МДШО совместно с Министерством высшего образования, науки и инноваций начиная с 2026 года поручено:Перед Академией наук поставлены задачи:Для обеспечения активной интеграции госязыка в информационные технологии и коммуникации президент поручил Минцифры, МВОНИ, Академии наук совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами до 1 мая 2026 года внести в Кабмин проект нормативно-правового акта по разработке платформы по поддержке узбекского языка с помощью искусственного интеллекта;Министерство высшего образования, науки и инноваций в ближайшее время объявит конкурс на научный проект по созданию электронной платформы.Цель создания данного ресурса:Для сохранения чистоты государственного языка, его постоянного обогащения и повышения статуса в качестве языка науки ежегодно в октябре в республике будут проводить:В числе мер также реализация проекта общенационального диктанта, организация культурно-просветительских, литературных мероприятий, презентаций новых книг, посвященных 21 октября — Дню праздника узбекского языка, конкурса сочинений среди учащихся общеобразовательных школ, республиканского конкурса "Лучший учитель года по узбекскому языку".Кроме того, ежегодной станет Международная олимпиада узбекского языка имени Алишера Навои. Победителей этой олимпиады будут принимать в вузы по направлению "филология и обучение языкам: узбекский язык и литература" на основе государственного гранта вне устанавливаемой общей квоты приема.Изучение государственного языка также станет доступнее.Министерству высшего образования, науки и инноваций поручено организовать бесплатные курсы узбекского языка в Центре обучения основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, а также его территориальных подразделениях в Республике Каракалпакстан и областях для иностранных студентов, обучающихся в вузах республики и желающих изучать узбекский язык, за счет средств высших образовательных организаций, в которых они обучаются.Кроме того, в течение 2026 года расширят курсы обучения узбекскому языку для представителей действующих в стране национальных культурных центров.А при организациях узбекской диаспоры за рубежом создадут учебные центры для обучения узбекскому языку детей соотечественников, их обеспечат необходимыми учебными пособиями, учебниками и литературой.Для обучения узбекскому языку представителей других наций и народностей, детей соотечественников за рубежом и иностранных граждан Агентство по делам молодежи в ближайшие три месяца запустит совместно с проектом "Ибрат фарзандлари" отдельный модуль по обучению узбекскому языку с помощью ИИ.

