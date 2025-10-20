Президент Узбекистана утвердил меры по дальнейшему развитию государственного языка
В постановлении главы республики определены задачи, стоящие перед Академией наук, Фондом развития узбекского языка при Кабмине и целым рядом профильных министерств и ведомств.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в преддверии Дня узбекского языка, который отмечают в республике 21 октября, подписал Постановление “О дополнительных мерах по дальнейшему развитию государственного языка”.
Основные цели:
достижение полноценного и эффективного использования возможностей государственного языка во всех сферах общественно-политической жизни страны;
дальнейшее совершенствование системы преподавания государственного языка в образовательных организациях, повышение его статуса в качестве языка науки;
сохранение чистоты государственного языка и регулярное пополнение его словарного запаса;
обеспечение активной интеграции госязыка в современные информационные технологии и коммуникации, эффективное использование возможностей ИИ в этом направлении;
повышение роли и статуса государственного языка в международном масштабе, развитие международного сотрудничества;
создание благоприятных условий для изучения государственного языка представителями всех наций и народностей, проживающих в стране, а также соотечественниками за рубежом.
Для этого в республике:
утвердят Программу реализации в 2025–2026 годах Концепции развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020–2030 годах;
в центральных аппаратах госорганов и хозяйственных объединений республиканского уровня, а также в Совете Министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и Ташкента, районов (городов) с 1 января 2026-го введут должность советника руководителя по вопросам духовности и государственного языка.
МДШО совместно с Министерством высшего образования, науки и инноваций начиная с 2026 года поручено:
создавать на периодической основе новое поколение учебников по обучению узбекскому языку для общих средних образовательных организаций, где преподавание ведут на родственных языках;
разработать учебные пособия для педагогов по преподаванию узбекского языка в ДОО;
создать иллюстрированную книгу-словарь для детей дошкольного возраста "Менинг илк изохли лугатчам" ("Мой первый толковый словарик");
организовать выпуск современной анимационной видео- и аудиопродукции по обучению детей узбекскому языку.
Перед Академией наук поставлены задачи:
до 1 июня 2026-го внести в Кабмин проект нормативно-правового акта по подготовке и опубликованию многотомной "Узбекистон миллий комуси" ("Национальной энциклопедии Узбекистана") в электронной форме;
до 1 декабря 2026-го обеспечить подготовку к изданию и опубликование книги "Она тили. Комус" ("Родной язык. Энциклопедия").
Для обеспечения активной интеграции госязыка в информационные технологии и коммуникации президент поручил Минцифры, МВОНИ, Академии наук совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами до 1 мая 2026 года внести в Кабмин проект нормативно-правового акта по разработке платформы по поддержке узбекского языка с помощью искусственного интеллекта;
Министерство высшего образования, науки и инноваций в ближайшее время объявит конкурс на научный проект по созданию электронной платформы.
Цель создания данного ресурса:
фиксировать предложения, мнения и рекомендации общественности, высказанные в ходе обсуждений по новым принимаемым терминам;
вести электронный реестр, отражающий утвержденные новые слова и термины;
осуществлять подборку и использование изданных на узбекском языке отраслевых, толковых и орфографических словарей.
Для сохранения чистоты государственного языка, его постоянного обогащения и повышения статуса в качестве языка науки ежегодно в октябре в республике будут проводить:
международную научно-практическую конференцию, направленную на повышение роли и международного статуса узбекского языка среди языков мира;
республиканскую олимпиаду по узбекскому языку и смотр-конкурс "Узбек тили — калбим таржимони" ("Узбекский язык — зеркало моей души") среди иностранных студентов, обучающихся в вузах Узбекистана.
конкурс "Жонажон узбек тилим" ("Мой родной узбекский язык") с целью поддержки лучших научных, творческих, прикладных работ, направленных на развитие узбекского языка;
В числе мер также реализация проекта общенационального диктанта, организация культурно-просветительских, литературных мероприятий, презентаций новых книг, посвященных 21 октября — Дню праздника узбекского языка, конкурса сочинений среди учащихся общеобразовательных школ, республиканского конкурса "Лучший учитель года по узбекскому языку".
Кроме того, ежегодной станет Международная олимпиада узбекского языка имени Алишера Навои. Победителей этой олимпиады будут принимать в вузы по направлению "филология и обучение языкам: узбекский язык и литература" на основе государственного гранта вне устанавливаемой общей квоты приема.
Изучение государственного языка также станет доступнее.
Министерству высшего образования, науки и инноваций поручено организовать бесплатные курсы узбекского языка в Центре обучения основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, а также его территориальных подразделениях в Республике Каракалпакстан и областях для иностранных студентов, обучающихся в вузах республики и желающих изучать узбекский язык, за счет средств высших образовательных организаций, в которых они обучаются.
Кроме того, в течение 2026 года расширят курсы обучения узбекскому языку для представителей действующих в стране национальных культурных центров.
А при организациях узбекской диаспоры за рубежом создадут учебные центры для обучения узбекскому языку детей соотечественников, их обеспечат необходимыми учебными пособиями, учебниками и литературой.
Для обучения узбекскому языку представителей других наций и народностей, детей соотечественников за рубежом и иностранных граждан Агентство по делам молодежи в ближайшие три месяца запустит совместно с проектом "Ибрат фарзандлари" отдельный модуль по обучению узбекскому языку с помощью ИИ.