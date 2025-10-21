Как есть картофель и макароны и не поправляться — врач
Специалист рекомендовал способы их приготовления, которые сохранят резистентность крахмала.
Чтобы не только не поправиться при употреблении картофеля и макарон, но и сделать эти продукты полезными, нужно правильно их готовить, сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Милу Масленникову.
"Есть такое понятие: устойчивый крахмал, или резистентный. Это углевод, который служит пищей для полезных бактерий в толстом кишечнике. То есть фактически обладает свойствами клетчатки, поддерживая здоровый микробиом в кишечнике. Таким свойством обладают не только макароны из твердых сортов пшеницы и цельнозерновые, картофель, но и зеленые, то есть незрелые бананы, рис, овес, фасоль, чечевица. Однако, чтобы крахмал был действительно резистентным, нужно правильно приготовить продукты", — рассказала эксперт.
Макароны, по ее словам, нужно готовить al dente, а картофель есть в охлажденном виде.
"Во-первых, макароны нужно готовить до состояния al dente, то есть "на зубок", немного недоваривая, а при варке картофеля следить за тем, чтобы плод не разваривался. Во-вторых, картофель, рис, фасоль лучше употреблять в охлажденном виде", — пояснила Масленникова.