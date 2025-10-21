https://uz.sputniknews.ru/20251021/kak-est-kartofel-i-makarony-i-ne-popravlyatsya-52859534.html

Как есть картофель и макароны и не поправляться — врач

Специалист рекомендовал способы их приготовления, которые сохранят резистентность крахмала

Чтобы не только не поправиться при употреблении картофеля и макарон, но и сделать эти продукты полезными, нужно правильно их готовить, сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Милу Масленникову.Макароны, по ее словам, нужно готовить al dente, а картофель есть в охлажденном виде.

