Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Как есть картофель и макароны и не поправляться — врач
2025-10-21T22:01+0500
Специалист рекомендовал способы их приготовления, которые сохранят резистентность крахмала
2025-10-21T22:01+0500
2025-10-21T22:01+0500
Чтобы не только не поправиться при употреблении картофеля и макарон, но и сделать эти продукты полезными, нужно правильно их готовить, сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Милу Масленникову.Макароны, по ее словам, нужно готовить al dente, а картофель есть в охлажденном виде.
Как есть картофель и макароны и не поправляться — врач

22:01 21.10.2025
Форум-выставка "Госзаказ - За честные закупки"
Форум-выставка Госзаказ - За честные закупки - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2025
© Sputnik / Владимир Песня
/
Перейти в фотобанк
Специалист рекомендовал способы их приготовления, которые сохранят резистентность крахмала.
Чтобы не только не поправиться при употреблении картофеля и макарон, но и сделать эти продукты полезными, нужно правильно их готовить, сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Милу Масленникову.
© Foto : Unsplash / Nerfee MirandillaПаста
Паста - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2025
Паста
© Foto : Unsplash / Nerfee Mirandilla
"Есть такое понятие: устойчивый крахмал, или резистентный. Это углевод, который служит пищей для полезных бактерий в толстом кишечнике. То есть фактически обладает свойствами клетчатки, поддерживая здоровый микробиом в кишечнике. Таким свойством обладают не только макароны из твердых сортов пшеницы и цельнозерновые, картофель, но и зеленые, то есть незрелые бананы, рис, овес, фасоль, чечевица. Однако, чтобы крахмал был действительно резистентным, нужно правильно приготовить продукты", — рассказала эксперт.
Макароны, по ее словам, нужно готовить al dente, а картофель есть в охлажденном виде.
"Во-первых, макароны нужно готовить до состояния al dente, то есть "на зубок", немного недоваривая, а при варке картофеля следить за тем, чтобы плод не разваривался. Во-вторых, картофель, рис, фасоль лучше употреблять в охлажденном виде", — пояснила Масленникова.
