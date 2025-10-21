https://uz.sputniknews.ru/20251021/kakie-strany-zakupili-bolshe-vsego-uzbekskix-yablok-52872554.html

Какие страны закупили больше всего узбекских яблок — инфографика

За 8 месяцев 2025 года республика экспортировала 22,6 тыс. тонн яблок на $11,6 млн

Самыми крупными покупателями узбекских яблок в январе – августе этого года стали Россия и Казахстан.По данным Национального комитета РУз по статистике, за 8 месяцев 2025-го республика экспортировала 22,6 тыс. тонн яблок в 10 стран, заработав на этом $11,6 млн.В топ-5 стран, куда осуществляли поставки, также входят Кыргызстан, Туркменистан и Ирак.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

