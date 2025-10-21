Узбекистан
Мирзиёев посетил Центр исламской цивилизации — что поручил президент
Мирзиёев посетил Центр исламской цивилизации — что поручил президент
Глава республики ознакомился с процессом отделочных и интерьерных работ на объекте, содержанием выставочных разделов и применяемыми интерактивными технологиями
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства. Реализацию этого масштабного проекта начали на основании соответствующего постановления президента. В день празднования Рамазан хайита в 2018 году заложили его первый камень. За прошедший период здесь выполнили большой объем работ: Президенту рассказали о работе по расширению сотрудничества центра с Международной исламской академией Узбекистана, научными центрами имени Имама Бухари, Имама Термези и Имама Матуриди. Шавкат Мирзиёев ознакомился с процессом отделочных и интерьерных работ, содержанием выставочных разделов и применяемыми интерактивными технологиями. Он также дал рекомендации по дальнейшему обогащению содержания экспозиций, более полному раскрытию духовного и научного наследия узбекского народа.
Мирзиёев посетил Центр исламской цивилизации — что поручил президент

09:50 21.10.2025 (обновлено: 10:01 21.10.2025)
Глава республики ознакомился с процессом отделочных и интерьерных работ на объекте, содержанием выставочных разделов и применяемыми интерактивными технологиями.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.
Реализацию этого масштабного проекта начали на основании соответствующего постановления президента. В день празднования Рамазан хайита в 2018 году заложили его первый камень.
За прошедший период здесь выполнили большой объем работ:
по четырем сторонам здания установили 34-метровые порталы, а в центре — купол в национальном стиле высотой 65 метров;
в центральной части комплекса находится зал, где будет экспонироваться уникальное духовное сокровище исламского мира — древний Коран Османа.
кроме того, здесь будут представлены рукописные экземпляры священных книг эпох Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Темуридов и других династий, их переводы на староузбекский язык, а также образцы редчайших рукописных Коранов со всего мира.
по инициативе президента в Узбекистан из-за рубежа возвращены ценные источники и артефакты, связанные с историей страны и наследием великих ученых;
в составе комплекса построили конференц-зал на 460 мест для проведения международных встреч и научных форумов;
в музее создали разделы: "Цивилизации до ислама", "Первый Ренессанс", "Второй Ренессанс", "Узбекистан в XX веке" и "Новый Узбекистан — новый Ренессанс". Здесь представлены материалы о жизни и деятельности великих ученых, таких как Имам Бухари, Имам Термези, Абу Мансур Матуриди, Бахауддин Накшбанди и других выдающихся богословов;
отдельная экспозиция посвящена просветительницам и меценаткам, оставившим яркий след в истории: Бибиханум, Нодирабегим, Увайси и Анбар Атын.
Президенту рассказали о работе по расширению сотрудничества центра с Международной исламской академией Узбекистана, научными центрами имени Имама Бухари, Имама Термези и Имама Матуриди.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с процессом отделочных и интерьерных работ, содержанием выставочных разделов и применяемыми интерактивными технологиями.
"Глава государства подчеркнул важность того, чтобы экспонаты были представлены посетителям — как местным, так и зарубежным — в увлекательной и доступной форме. В этой связи было обращено внимание на необходимость увеличить число специалистов и экскурсоводов, подготовленных для работы в центре по специальным программам", — говорится в сообщении.

Он также дал рекомендации по дальнейшему обогащению содержания экспозиций, более полному раскрытию духовного и научного наследия узбекского народа.
