https://uz.sputniknews.ru/20251021/mirziyoev-posetil-tsentr-islamskoy-tsivilizatsii-52855209.html

Мирзиёев посетил Центр исламской цивилизации — что поручил президент

Мирзиёев посетил Центр исламской цивилизации — что поручил президент

Sputnik Узбекистан

Глава республики ознакомился с процессом отделочных и интерьерных работ на объекте, содержанием выставочных разделов и применяемыми интерактивными технологиями

2025-10-21T09:50+0500

2025-10-21T09:50+0500

2025-10-21T10:01+0500

общество

центр исламской цивилизации

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

история

культурное наследие

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/14/52848921_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2ed532a693afce35fd36cb12ba9e6276.jpg

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства. Реализацию этого масштабного проекта начали на основании соответствующего постановления президента. В день празднования Рамазан хайита в 2018 году заложили его первый камень. За прошедший период здесь выполнили большой объем работ: Президенту рассказали о работе по расширению сотрудничества центра с Международной исламской академией Узбекистана, научными центрами имени Имама Бухари, Имама Термези и Имама Матуриди. Шавкат Мирзиёев ознакомился с процессом отделочных и интерьерных работ, содержанием выставочных разделов и применяемыми интерактивными технологиями. Он также дал рекомендации по дальнейшему обогащению содержания экспозиций, более полному раскрытию духовного и научного наследия узбекского народа.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент центр исламской цивилизации президент посещение